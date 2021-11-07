В Одессе мужчина хотел "расплатиться" в магазине своим членом (видео)

Неадеквата успокаивали сотрудники охранной фирмы, заставившие его одеться.
В Одессе на кассе магазина неадекватный мужчина хотел "расплатиться" своим половым органом.
Видео инцидента опубликовал Телеграмм-канал "ХО".
Мужчина хотел купить пиво. Но, по непонятным причинам, он снял на кассе трусы и показал продавщице свое "богатство". Женщина не раздумывая вызвала охрану. Неадеквата успокаивали сотрудники охранной фирмы, заставившие его одеться. Сам мужчина не захотел объяснить причины таких действий.
Ранее схожий инцидент произошел в Виннице. Там стражи порядка из-за превышения скорости остановили микроавтобус, в котором ехали члены одной из общественных организаций. Пассажир буса показал полиции свой половой орган.
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