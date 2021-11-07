В Одесі чоловік хотів "розплатитися" у магазині своїм членом (відео)

Неадеквата заспокоювали співробітники охоронної фірми, які змусили його одягнутися.
В Одесі на касі магазину неадекватний чоловік хотів "розплатитися" своїм статевим органом.
Відео інциденту опублікував Телеграм-канал "ХО".
Чоловік хотів купити пиво. Та, з незрозумілих причин, він зняв на касі труси і показав продавчині своє "багатство". Жінка не роздумуючи викликала охорону. Неадеквата заспокоювали співробітники охоронної фірми, які змусили його одягнутися. Сам чоловік не захотів пояснити причини таких дій.
Раніше схожий інцидент трапився у Вінниці. Там правоохоронці через перевищення швидкості зупинили мікроавтобус, в якому їхали члени однієї із громадських організацій. Пасажир буса показав поліції свій статевий орган.
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