В Одесі чоловік хотів "розплатитися" у магазині своїм членом (відео)

Неадеквата заспокоювали співробітники охоронної фірми, які змусили його одягнутися.

В Одесі на касі магазину неадекватний чоловік хотів "розплатитися" своїм статевим органом.

Відео інциденту опублікував Телеграм-канал "ХО".

Чоловік хотів купити пиво. Та, з незрозумілих причин, він зняв на касі труси і показав продавчині своє "багатство". Жінка не роздумуючи викликала охорону. Неадеквата заспокоювали співробітники охоронної фірми, які змусили його одягнутися. Сам чоловік не захотів пояснити причини таких дій.

В Одесі чоловік хотів "розплатитися" у магазині своїм членом

Раніше схожий інцидент трапився у Вінниці. Там правоохоронці через перевищення швидкості зупинили мікроавтобус, в якому їхали члени однієї із громадських організацій. Пасажир буса показав поліції свій статевий орган.

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