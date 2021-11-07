Ляшко пояснив, чому заводи призупиняли виробництво кисню під час пандемії

Нині обидва підприємства із виробництва кисню вже працюють.

Виробництво кисню в Україні, необхідне для COVID-хворих, призупинялося через регламентні роботи на двох заводах. Нині вони вже працюють.

Про це 7 листопада в прямому ефірі ТСН.Тижня розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

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"Міністерство охорони здоров'я знало про зупинку заводів на регламентні роботи. Ту кількість кисню, яку виробляли ці два заводи - близько 100-120 тонн рідкого кисню на добу - ми перезакрили з інших джерел в обсязі 180 тонн на добу. У цей період зросло споживання і значно зросло споживання кисню, ми бачимо і по навантаженості на лікарнях, і порівняно з весняною хвилею. Але жодна лікарня не залишилися без кисню", - сказав міністр.

Ляшко додав, що "ці два заводи вийшли з регламентних робіт і це дає нам впевненість, що вони не зупиняться в будь-який із моментів, що трапляється з іншими заводами, які не зупинялися на регламентні роботи. Регламентні роботи - це гарантії того, що кисень буде вироблятися і поставлятися впродовж найближчих місяців".

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