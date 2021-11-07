"Десна" впевнено перемогла "Львів" та перервала тривалу безвиграшну серію в УПЛ

"Десна" впевнено перемогла "Львів" та перервала тривалу безвиграшну серію в УПЛ

Команда Олександра Рябоконя не знала смаку перемогу від середини вересня.

Чернігівська "Десна" обіграла ПФК "Львів" у поєдинку 14-го туру української Прем'єр-ліги. Матч на "Арені Львів" закінчився перемогою гостей з рахунком 2:0 .

Обидва голи чернігівська команда забила в другому таймі. На 52-й хвилині "сіверян" вивів уперед Владислав Калитвинцев. А на 82-й хвилині Тарас Завійський закріпив перевагу "Десни".

Зазначимо, що львів'яни завершували гру в меншості - у компенсований час пряму червону картку отримав Олександр Романчук.

Таким чином, підопічні Олександра Рябоконя перервали серію з п'яти матчів без перемог у Чемпіонаті України. До цього чернігівці востаннє вигравали 17 вересня в "Руха".

"Десна" (21 очко) піднялася на сьоме місце в УПЛ. Команда Олега Дулуба залишилася на 13-й позиції, маючи 10 балів у своєму активі.

У наступному турі УПЛ, після паузи на поєдинки національних збірних, "Десна" 21 листопада прийме "Колос", а "Львів" днем раніше вдома зустрінеться із "Зорею".

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