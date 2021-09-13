Сексолог рассказал почему у мужчин случаются неудачи в сексе

У любого мужчины на протяжении его сексуального опыта могут возникнуть различные осложнения и конфузы – мужчины ведь тоже живые люди. Только мужчины свои фиаско на сексуальном поприще переживают гораздо острее. Да и восстановлению сексуальные способности мужчин поддаются намного хуже, чем у женщин.

Половые трудности сильной половины человечества связаны, как вы сами можете догадаться, со способностью продолжать половой акт столько, сколько потребуется партнерше. Какие же это трудности?

Нас консультировал сексолог, доцент кафедры психиатрии, сексологии и медицинской психологии Национального медицинского университета Георгий Селюков.

Доктор, мы его теряем!

Самая большая неприятность, какую только может представить себе мужчина, – это «падение Героя». Только что его член был полностью боеспособен, как вдруг потерял силы и обмяк. Может так случиться, что он и не приходил в боеготовность, как бы партнерша ни старалась. Это может быть связано как с психологическими, так и с физиологическими причинами.

Синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи – одна из самых распространенных психологических причин. Чаще всего ему подвержены юноши, которые только дебютируют в сексе. Они еще не знают, как себя вести, боятся оказаться не на высоте, поэтому, говоря сухим научным языком, возможен перекос в иннервации парасимпатической и симпатической нервных систем в пользу симпатической. Если проще, то парасимпатическая нервная система отвечает за расслабление, покой, комфорт, в то время как симпатическая включается, когда есть сомнения, страхи, напряженные мысли. При этом сосуды сужаются, кровоток ослабляется, следовательно, эрекция пропадает. При последующем сексуальном опыте снова возникают тревожные мысли: «Если уже такое было, значит, может повториться». Таким образом, мужчина может погружаться в проблему все глубже, и выйти из нее очень сложно.

Также читайте Что такое лубриканты и как ими пользоваться

Очень важно при работе с психологическими причинами, так сказать, отменить «обязаловку». И в большей степени это задача понимающей и принимающей женщины. Если вы покажете вашему мужчине, что вам не важно, каким будет исход процесса, а важнее то, как он к вам относится, гораздо больше шансов на восстановление сексуальной функции. Часто потеря эрекции происходит, когда переключается внимание во время надевания презерватива, особенно если молодой человек делает это в первый раз. Превратив процесс одевания в игру, вы сможете предотвратить трагедию. Например, вы можете надеть презерватив ртом.

Но существуют и физические причины – это различные заболевания, например, сахарный диабет, гипертоническая болезнь, атеросклероз, травмы мочеполовой системы, инфекции и т.д. Чаще они встречаются, безусловно, у более зрелых мужчин.

Поспешный выстрел

У мужчин существует еще одна проблема, еще менее подверженная корректировке, – преждевременная эякуляция. Чаще всего, опять же, этому «недугу» подвержены юные, у которых острота ощущений еще зашкаливает и очень высока степень возбудимости. Вообще, считается, что если не задерживать эякуляцию волевым усилием, половой акт у мужчины длится 3-3,5 минуты. За это время он успевает возбудиться и получить оргазм. Для большинства женщин это мало, поэтому даже нормальный, естественный оргазм мужчины может показаться преждевременным. Лишь с возрастом и с опытом приходит умение сдерживаться с целью и самому насладиться близостью как можно дольше, и партнершу довести до оргазма. Существует также множество методов пролонгирования секса. Но встречается так называемый синдром парацентральных долек, когда никакими способами не получается продлить половой акт ни на секунду.

Старый конь борозду пахал, пахал...

Существует еще одна проблема у мужчин – запаздывающая эякуляция. В этом случае оргазм долго не наступает, в то время как возбуждение остается на уровне. До определенного момента это хорошо, и женщина может успеть получить повторные оргазмы в силу особенностей своего копулятивного цикла. Но бывает, что период до наступления оргазма затягивается запредельно, что изнурительно для обоих партнеров. С чем это связано? Возможно, степень привлекательности сексуального действия не позволяет достичь кульминации. Или же существует некий стереотип специфических ощущений: к примеру, до этого мужчина получал оргазмы только при мастурбации, а при нормальном половом акте у него не получается. Либо существуют препятствующие факторы: комментарии партнерши, запахи, звуки, обстановка, алкогольное или наркотическое опьянение.

Также читайте Как молодым родителям вернуть секс в свою жизнь

Если у большинства женщин с возрастом, с увеличением сексуального опыта возможностей получать наслаждение от секса становится больше, то у мужчины, как правило, с уменьшением новизны возникает более рационализированный, прагматический взгляд на сексуальные отношения. Он уже все пробовал, все знает, уже нет той остроты, которая является детонатором для кульминации возбуждения. Кроме того, с 30 лет начинает снижаться уровень тестостерона в целом на 2% в год. С другой стороны, накапливается привычный механизм получения оргазма, что очень важно. С возрастом постепенно происходит и угасание сексуальной функции, несмотря на то, что сексуальное либидо, похоть, сохраняется до 70-80 лет при полной или частичной утрате эрекции.

Авдотья Разгуляева

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку