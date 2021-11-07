"Танці з зірками": Ольга Харлан та Дмитро Дікусар одужали від COVID-19

"Танці з зірками": Ольга Харлан та Дмитро Дікусар одужали від COVID-19

Пара отримала негативний результат тесту.

Учасники шоу "Танці з зірками" Ольга Харлан та Дмитро Дікусар одужали від COVID-19.

Так, під час десятого ефіру пара отримала негативний результат тесту. Якби Оля і Дмитро отримали б його дещо раніше, то могли б сьогодні станцювати на паркеті. А так – вони показали свої номери, які записали на відео.

Зважаючи на радісну новину, ведучий шоу Юрій Горбунов закликав пару мерщій викликати таксі та їхати на прямий ефір, аби встигнути на шоу результатів. У разі, якщо пара потрапить до зони ризику, вона зможе виконати танець за життя.

Ольга Харлан та Дмитро Дікусар / пресслужба каналу "1+1"

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