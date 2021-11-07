Схудла на 20 кіло Олександра Заріцька захопила фігурою у сексісукні

Співачка виконала у "Танцях" самбу.

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька неймовірно схудла за час участі у шоу "Танці з зірками".

Артистка скинула 20 кілограмів та має приголомшливий вигляд. У десятому ефірі, крім танцю з бабусею, вона виконала з партнером Юрієм Мєшковим спокусливу самбу. Цей танець пара назвала найважчим. Олександра зізналася, що ледь не непритомніла на тренуваннях.

На паркеті Саша з'явилася у сріблястій сексісукні, яка підкреслила фігуру виконавиці.

Олександра Заріцька та Юрій Мєшков / instagram.com/tanci1plus1

Втім, судді дещо розкритикували виступ пари та вказали на деякі помилки Саші.

А от Макс Чмерковський засипав Заріцьку компліментами.

"Ви маєте очманілий вигляд. Чесно, не вважаю, що це ваш найкращий танець сезону, але який ви маєте вигляд на 10 тижні – вже робить вас переможницею! Браво, я дуже вами пишаюся", – зазначив він.

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