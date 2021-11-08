"Танці з зірками": хто вилетів з проєкту за крок до чвертьфіналу

"Танці з зірками": хто вилетів з проєкту за крок до чвертьфіналу

До зони ризику потрапили Заріцька, Каднай та Войтенко.

На каналі "1+1" відбувся десятий прямий ефір шоу "Танці з зірками".

Цього тижня зірки підготували одразу два танці: один з них вони виконали із найдорожчими людьми у їхньому житті, а другий номер станцювали з класичної бальної програми.

Втім, у сімейний вечір не вдалося довести глядачам, що вони варті перемоги – Олександрі Заріцькій та Юрію Мєшкову. Вони вилетіли з проєкту за крок до чвертьфіналу.

Олександра Заріцька та Юрій Мєшков / instagram.com/tanci1plus1

Разом із ними до зони ризику потрапили такі учасники: Дмитро Каднай та Аліна Лі та Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук. Але в останній момент глядачі врятували Дмитра та Аліну.

Тож, Заріцька і Войтенко виконували перед суддями танець за життя. Вони танцювали самбу. У результаті, судді вирішили залишили в шоу Костянтина та Роксоляну.

"Цей проєкт для мене був другим життям, ковтком повітря. Я переосмислила тут абсолютно все своє існування. Проєкт, мені здається, повернув мене до щасливого життя. Якийсь час у мене була депресія і я не знала, як з нею впоратися і тут такий подарунок долі. І найкрутіший подарунок – мій партнер Юра. Він сьогодні весь день ходив засмучений, очевидно, він відчував, що 10 ефір – наш крайній. Але це нічого не означає, ми далі будемо танцювати і вірити у вас", – прокоментувала виліт Заріцька.

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