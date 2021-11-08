Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 8 листопада

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 8 листопада

За останню добу кількість хворих зросла на понад 13 тисяч.

В Україні станом на ранок 8 листопада зафіксовано 13 068 нових випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 473 людини, 8 200 пацієнтів одужало.

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Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 3 532 особи, а 85 083 людини вакциновано проти COVID-19. 93,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 088 501 особа;

одужало – 2 520 956 осіб;

летальних випадків – 72 557;

проведено ПЛР-тестувань – 14 876 584.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 406 284 людини, з них отримали одну дозу – 11 406 282 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 938 053 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 19 344 335 щеплень.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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