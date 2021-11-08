Подарите Полинке шанс на полноценное будущее

Ребенку нужна усиленная реабилитация.

Полине Бабаковой суждено родиться именно в начале войны на Донбассе, мама девочки была в сильном страхе, поэтому роды начались с осложнениями, девочка родилась без признаков жизни. Врачам удалось ее выходить, так что началась уже борьба за будущее малышки.

«10 июня мы задышали сами, именно в тот день как я должна была родить по прогнозам врачей, а родилась она 28 мая 2014 года! И именно в этот день начались обстрелы в Краматорске и нас всех мамочек с детьми спускают в подвал, после этого нас отправили в город Донецк. Там мы пробыли еще полтора месяца», - вспоминает мама ребенка.

Все эти события отобразились на здоровье ребенка и теперь она нуждается в постоянном уходе и работе с профессиональными врачами, чтобы получить полноценное будущее.

«Мы делаем постоянно массаж, занятия ЛФК, по возможности проходим курсы реабилитации в центрах, были в Харькове, Чернигове, Трускавце, Борисполе, Киеве. Результат от лечения есть, мы сами сидим, ползаем, питаемся, стараемся стоять, немножко говорим. Очень просим откликнуться и помочь Полине встать на ножки! Помогут максимально приблизился к здоровой жизни», - просит мама Поле.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк 4149 4991 2028 1793 Бабакова Светлана Сергеевна

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку