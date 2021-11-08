Подаруйте Полінці шанс на повноцінне майбутнє

Дитині потрібна посилена реабілітація.

Поліні Бабаковій судилося народитись саме на початку війни на Донбасі, мама дівчинки була в сильному страху, тож пологи почалися з ускладненнями, дівчинка народилась без ознак життя. Лікарям вдалося її виходити, тож почалася вже боротьба за майбутнє крихітки.

«10 червня ми задихали самі, саме в той день як я повинна була народити за прогнозами лікарів, а народилася вона 28 травня 2014 року! І саме в цей день почалися обстріли в Краматорську і нас всіх матусь з дітьми спускають в підвал, після цього нас відправили в місто Донецк. Там ми пробули ще півтора місяця», - пригадує мама дитини.

Всі ці події наклались на здоров’ї дитини і тепер вона потребує постійного догляду і роботи з професійними лікарями, щоб отримати повноцінне майбутнє.

«Ми робимо постійно масаж, заняття ЛФК, по можливості проходимо курси реабілітації в центрах, були в Харкові, Чернігові, Трускавці, Борисполі, Києві. Результат від лікування є, ми самі сидимо, повзаємо, харчуємося, намагаємось стояти, трішки говоримо. Дуже просимо відгукнутися і допомогти Поліні стати на ніжки! Допоможуть максимально наблизився до здорового життя», - просить мама Полі.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк 4149 4991 2028 1793 Бабакова Світлана Сергіївна

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