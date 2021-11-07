Радиодиктант национального единства: когда и как принять участие

Радиодиктант национального единства: когда и как принять участие

Автором текста и чтецом радиодиктанта этого года будет украинский писатель Юрий Андрухович.

21-й Всеукраинский радиодиктант национального единства будут писать 9 ноября 2021 года — в День украинской письменности и языка.

Об этом сообщает Госкомитет телевидения и радиовещания Украины.

Автором текста и чтецом радиодиктанта этого года будет украинский писатель Юрий Андрухович, который уже начал работать над текстом. К методической работе над радиодиктантом национального единства присоединится украинский языковед Лариса Масенко.

Когда начнется диктант

Радиодиктант начнется 9 ноября в 10:00 по киевскому времени.

Где будет транслироваться

Радиодиктант будет транслироваться на всех платформах "Суспильного", а также на волнах "Украинского радио" и "Радио Культура".

Как принять участие

У участников есть сутки для того, чтобы отправить в режиме онлайн готовый текст диктанта на проверку. Для этого необходимо:

сделать фото или скан текста и отправить его на электронную почту rd@ukr.radio;

или отправить через электронную форму, которая появится на сайте ukr.radio 9 ноября.

Те, кто "не дружат" с современными средствами связи, могут послать бумажное письмо с диктантом по адресу г. Киев, ул. Крещатик 26, 01001.

Также диктант можно проверить самому. Текст будет опубликован на сайте ukr.radio 11 ноября.

Студию для гостей обустраивают в читальном зале Национальной библиотеки имени Вернадского. Обычно организаторы приглашают известных общественных деятелей, спортсменов, актеров, бизнесменов и политиков.

Напомним, что прошлогодний текст для всеукраинского радиодиктанта создал поэт и издатель Иван Малкович.

Ранее сообщалось, что министр образования и науки Сергей Шкарлет успешно сдал экзамен на уровень владения украинским языком.

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