Неспокійна доба на Донбасі: 14 обстрілів, є поранені та вбитий боєць

Бойовики порушували режим тиші.
Протягом минулої доби, 7 листопада, російсько-окупаційні війська 14 разів порушили режим припинення вогню, 4 з яких із застосовуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це повідомили у штабі ООС.
Зокрема, ворог стріляв:
- Біля Павлополя ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.
- В районі населеного пункту Гнутове противник вів обстріл з гранатометів різних систем і стрілецької зброї, а також за допомогою безпілотного літального апарату здійснив скидання пострілів ВОГ-17.
- Поблизу Водяногоокупанти задіяли безпілотник та скинули постріл ВОГ-17.
- Позиції наших воїнів біля Новозванівки, Причепилівки, Болотеного та Гранітного потрапили під обстріл з мінометів калібру 120 мм.
- Біля Новолуганського ворог двічі обстріляв наші позиції зі стрілецької зброї.
- В напрямку Золотого-4 окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно типу “Орлан-10”, з перетином лінії зіткнення.
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям, ще двоє зазнали поранень. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я обох поранених – задовільний.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
Раніше повідомлялося, що на Донбасі підтримувані Росією бойовики вісім разів обстріляли українські позиції, у шести випадках із яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
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