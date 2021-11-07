Без отца остались двое детей: на Донбассе погиб военный из Львовщины

Без отца остались двое детей: на Донбассе погиб военный из Львовщины

У погибшего героя остались жена, сын, дочь, мать и отец.

Сегодня, 7 ноября, в зоне ООС в результате вражеских обстрелов погиб главный сержант Виталий Павлысько из Львовщины.

Об этом сообщает Яворивская РГА, а также пресс-служба 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.

47-летний боец погиб у села Новозвановка. Виталий находился на боевых позициях. Именно в этот момент боевики обстреляли украинские позиции из 120 мм минометов.

Когда главный сержант Павлысько вместе с другими военнослужащими перемещались в укрытие, одна из мин разорвалась рядом с бойцами. В результате Виталий получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью.

"Виталий Павлысько проходил службу с самого начала российско-украинской войны. Собратья вспоминают его как очень смелого, порядочного, ответственного, трудолюбивого и квалифицированного военнослужащего, хорошего воина и авторитетного армейца, который постоянно проявлял разумную инициативу и всегда был надежной поддержкой и опорой для своих командиров и подчиненных", — рассказали в 24-й бригаде.

Боец родился 29 ноября 1973 года. У погибшего героя остались жена, сын, дочь, мать и отец.

Напомним, что сегодня, 7 ноября, в результате обстрела боевиков погиб один боец, еще двое ранены.

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