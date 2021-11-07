Без отца остались двое детей: на Донбассе погиб военный из Львовщины

У погибшего героя остались жена, сын, дочь, мать и отец.
Сегодня, 7 ноября, в зоне ООС в результате вражеских обстрелов погиб главный сержант Виталий Павлысько из Львовщины.
Об этом сообщает Яворивская РГА, а также пресс-служба 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.
47-летний боец погиб у села Новозвановка. Виталий находился на боевых позициях. Именно в этот момент боевики обстреляли украинские позиции из 120 мм минометов.
Когда главный сержант Павлысько вместе с другими военнослужащими перемещались в укрытие, одна из мин разорвалась рядом с бойцами. В результате Виталий получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью.
"Виталий Павлысько проходил службу с самого начала российско-украинской войны. Собратья вспоминают его как очень смелого, порядочного, ответственного, трудолюбивого и квалифицированного военнослужащего, хорошего воина и авторитетного армейца, который постоянно проявлял разумную инициативу и всегда был надежной поддержкой и опорой для своих командиров и подчиненных", — рассказали в 24-й бригаде.
Боец родился 29 ноября 1973 года. У погибшего героя остались жена, сын, дочь, мать и отец.
Напомним, что сегодня, 7 ноября, в результате обстрела боевиков погиб один боец, еще двое ранены.
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