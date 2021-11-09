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Мигрантский кризис: ЕС готовит новый пакет санкций против режима Лукашенко

Мигрантский кризис: ЕС готовит новый пакет санкций против режима Лукашенко

Фото: twitter.com/MON_GOV_PL

В "черный список" попадут белорусские чиновники, причастные к организации незаконного потока мигрантов.

ЕС готовит новый – уже пятый пакет санкций против Лукашенко.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 9 ноября.

Отмечается, что в "черный список" попадут белорусские чиновники, причастные к организации незаконного потока мигрантов и попытки штурма польской границы. Накануне несколько сот нелегалов пытались прорваться из Беларуси в Польшу.

Варшава стянула к границе более 12 тысяч военных. Польское Минобороны обнародовало видео стихийного лагеря мигрантов возле пункта пропуска "Брузги-Кузня" и предполагает, что нелегалы будут снова штурмовать границу. По данным польских пограничников, мигрантов координируют работники белорусских спецслужб.

Напомним, миграционный кризис на белорусской границе обострился этим летом после того, как ЕС наложил санкции на Лукашенко и его окружение. В ответ белорусские власти увеличили количество рейсов в страны Ближнего Востока и Африку и начали свозить оттуда тысячи людей, которые затем из Беларуси пытаются попасть в Европу.

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