Юрій Нікітін прокоментував причину смерті матері Андрія Данилка

Жінка пішла з життя минулого року.

Нещодавно стало відомо, що у популярного українського шоумена та співака Андрія Данилка померла мама.

Сам артист не афішував сумну новину, а тим більше не говорив, що стало причиною смерті близької людини. Втім, про це "Зірковому шляху" розповів продюсер Вєрки Сердючки – Юрій Нікітін.

Андрій Данилко

"Наскільки я пам'ятаю, там щось пов'язане із серцем. Він, звичайно ж, переживав, але сьогодні він уже перебуває в хорошому стані, і, як мені здається, у чудовому самопочутті", - відповів продюсер.

До слова, жінки не стало 2020 року. Так, вона жила у Полтавській області. Коли жінка почала хворіти, артист купив їй квартиру у Полтаві.

Андрій Данилко з мамою / скриншот з відео

Зауважимо, Андрій Данилко — син Світлани Волкової від другого шлюбу, із шофером Михайлом Данилком. Він помер у 45 років.

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