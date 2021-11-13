Юрий Никитин прокомментировал причину смерти матери Андрея Данилко

Женщина ушла из жизни в прошлом году.

Недавно стало известно, что у популярного украинского шоумена и певца Андрея Данилко умерла мама.

Сам артист не афишировал печальную новость, а тем более не говорил, что стало причиной смерти близкого человека. Впрочем, об этом "Зірковому шляху" рассказал продюсер Верки Сердючки – Юрий Никитин.

Андрей Данилко

"Насколько я помню, там что-то связано с сердцем. Он, конечно же, переживал, но сегодня он уже находится в хорошем состоянии, и, как мне кажется, в отличном самочувствии", — ответил продюсер.

К слову, женщины не стало в 2020 году. Она жила в Полтавской области. Когда женщина начала болеть, артист купил квартиру в Полтаве.

Андрей Данилко с мамой / скриншот с видео

Заметим, Андрей Данилко – сын Светланы Волковой от второго брака, с шофером Михаилом Данилко. Он скончался в 45 лет.

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