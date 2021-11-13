Первая в мире: в Китае презентовали COVID-вакцину, которую можно вдыхать

В апреле этого года китайская компания CanSino Biologics заявила о начале клинических испытаний вакцины против COVID-19, вводимой путем ингаляции.
На международной китайской выставке в городе Хайкоу на юге Китая презентовали первую в мире вакцину против коронавируса (COVID-19), которую вводят путем ингаляции.
Об этом сообщает CGTN.
Отмечается, что COVID-вакцину люди вдыхают через рот.
Затем через дыхательные пути человека вакцина попадает в легкие для стимуляции иммунитета слизистой, который невозможно создать путем внутримышечных инъекций.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
Напомним:
- Компания Pfizer опубликовала результаты третьей фазы клинических испытаний введения третьей дозы вакцины Pfizer/BioNTech. В ней участвовало более 10 тыс. человек. Дополнительная доза защищает от заболевания COVID-19 с эффективностью 95,6%.
- А Европейский регулятор по лекарственным средствам (EMA) 11 ноября рекомендовал добавить к побочным эффектам от однодозной вакцины против COVID-19 Johnson & Johnson редкий тип воспаления позвоночника, который называется поперечным миелитом.
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