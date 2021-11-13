Первая в мире: в Китае презентовали COVID-вакцину, которую можно вдыхать

Первая в мире: в Китае презентовали COVID-вакцину, которую можно вдыхать

В апреле этого года китайская компания CanSino Biologics заявила о начале клинических испытаний вакцины против COVID-19, вводимой путем ингаляции.

На международной китайской выставке в городе Хайкоу на юге Китая презентовали первую в мире вакцину против коронавируса (COVID-19), которую вводят путем ингаляции.

Об этом сообщает CGTN.

Отмечается, что COVID-вакцину люди вдыхают через рот.

Затем через дыхательные пути человека вакцина попадает в легкие для стимуляции иммунитета слизистой, который невозможно создать путем внутримышечных инъекций.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua. Напомним:

Компания Pfizer опубликовала результаты третьей фазы клинических испытаний введения третьей дозы вакцины Pfizer/BioNTech. В ней участвовало более 10 тыс. человек. Дополнительная доза защищает от заболевания COVID-19 с эффективностью 95,6%.

COVID-19 с эффективностью 95,6%. А Европейский регулятор по лекарственным средствам (EMA) 11 ноября рекомендовал добавить к побочным эффектам от однодозной вакцины против COVID-19 Johnson & Johnson редкий тип воспаления позвоночника, который называется поперечным миелитом.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку