Какая будет погода в воскресенье: прогноз на 14 ноября

Осадков в выходные не ожидается.
В воскресенье, 14 ноября, в Украине будет солнечно, без осадков и по-осеннему прохладно.
Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.
В восточной части и на Прикарпатье ночью и утром местами туман.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза. Днем 4-9 градусов тепла, в южных областях и на Закарпатье 10-14 градусов.
В Киевской области в воскресенье без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, днем 4-9 градусов тепла.
В Киеве 14 ноября без осадков, солнечно. Температура ночью 0-2 градуса тепла, днем 6-8 градусов.
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