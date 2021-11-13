Какая будет погода в воскресенье: прогноз на 14 ноября

Какая будет погода в воскресенье: прогноз на 14 ноября

Осадков в выходные не ожидается.

В воскресенье, 14 ноября, в Украине будет солнечно, без осадков и по-осеннему прохладно.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

В восточной части и на Прикарпатье ночью и утром местами туман.

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Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза. Днем 4-9 градусов тепла, в южных областях и на Закарпатье 10-14 градусов.

В Киевской области в воскресенье без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, днем 4-9 градусов тепла.

В Киеве 14 ноября без осадков, солнечно. Температура ночью 0-2 градуса тепла, днем 6-8 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 14 ноября 2021 года / Укргидрометцентр

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