В Шостке посреди улицы нашли 3-метрового питона

Пресмыкающийся был мертв.

В Шостке Сумской области возле мусорных баков обнаружили длиннющую крупную змею. О находке в полицию сообщила местная жительница. Выяснилось, это был 3-метровый питон и он уже был мертв.

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"Прибыв на вызов, сотрудники группы реагирования патрульной полиции поняли, что пресмыкающийся уже не жив. Сама же заявительница рассказывает, первые змею увидели подростки, которые и рассказали ей о своей находке. Не поверив им, женщина убедилась, а уже потом вызвала полицейских. Предварительно установлено, что это питон, длиной более трех метров", — сообщил отдел коммуникации полиции Сумской области.

Сейчас полицейские ищут владельца пресмыкающегося и выясняют, как он оказался на улице.

ГУНП Украины в Сумской области

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