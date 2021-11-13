Екатерина Осадчая в черном обтягивающем платье удивила худощавостью

Звезда поделилась новыми фотографиями.

Ведущая программы "Світське життя" Екатерина Осадчая только недавно стала третий раз мамой.

Впрочем, ее фигура быстро восстановилась после родов. Сейчас звезда выглядит невероятно. К слову, знаменитость опубликовала новые фото в Instagram, на которых позирует в черном обтягивающем платье. Свой образ звезда дополнила украшениями. Также Екатерина нанесла лёгкий макияж, а волосы распустила.

Екатерина Осадчая / instagram.com/kosadcha

Кстати, ведущая опубликовала одно фото цветное, а другое черно-белое. Она посоветовалась с фанатами, какая фотография лучше. Поклонники Кати стали голосовать, какой снимок красивее, а также написали ей немало комплиментов. Впрочем, некоторые заметили, что звезда слишком сильно похудела.

Екатерина Осадчая / instagram.com/kosadcha

Фото великолепны!

Кости будто светятся, может ракурс не тот

Ваша натуральная красота завораживает.

Вы хорошая женщина. А на этих фото очень худощавая!

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку