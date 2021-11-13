Катерина Осадча у чорній обтислій сукні здивувала худорлявістю

Зірка поділилася новими фото.

Ведуча програми "Світське життя" Катерина Осадча лише нещодавно стала втретє мамою.

Втім, її фігура швидко відновилася після пологів. Наразі зірка має неймовірний вигляд. До слова, знаменитість опублікувала нові фото в Instagram, на яких позує в чорній обтислій сукні. Свій образ зірка доповнила прикрасами. Також Катерина нанесла легкий макіяж, а волосся розпустила.

Катерина Осадча / instagram.com/kosadcha

До речі, ведуча опублікувала одне фото кольорове, а інше – чорно-біле. Так, вона порадилася з фанами, яка світлина краща. Прихильники Каті стали голосувати, який знімок гарніший, а також написали їй чимало компліментів. Втім, деякі зауважили, що зірка надто сильно схудла.

Катерина Осадча / instagram.com/kosadcha

Фото прекрасні!

Кістки наче світяться, чи то може ракурс не той

Ваша природна краса заворожує.

Ви гарна жінка. А на цих фото дуже худорлява!

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