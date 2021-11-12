Схудла Адель у самій ковдрі на голе тіло позувала на балконі

Схудла Адель у самій ковдрі на голе тіло позувала на балконі

Артистка знялася у чуттєвій фотосесії.

Після тривалого затишшя британська зірка Адель феєрично повернулася у шоу-бізнес.

І не лише першим за шість років випущеним кліпом на трек Easy On Me співачка наробила галасу. Виконавиця неймовірно схудла більше ніж на 25 кілограм і тепер залюбки демонструє фанам свої форми.

Цього разу знаменитість стала окрасою свіжого випуску глянцю Rolling Stone. Адель постала у доволі ніжному образі, а знімання вийшли домашніми. На фото артистка позує з ледь помітним макіяжем.

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Фани побачать зірку закутану у ковдру на голе тіло і в такому вигляді вона позувала на балконі. Також Адель підкреслила свої нові форми обтислими джинсами, і в такому вигляді співачка розмістилася на дивані.

У інтерв'ю журналу Адель розповіла про подробиці нового альбому та чому відкладала його вихід. Також артистка зізналася, що уважно стежить за реакцією публіки й читає в соцмережах, що про неї пишуть. І стежить за витоком інформації щодо свого четвертого альбому під назвою "30". До речі, відео першої композиції з нього - Easy On Me, за три тижні набрало вже 150 мільйонів переглядів.

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