Володимир Бебешко про експідопічну Мілу Нітіч: "Стара баба, грузна і лінива"

Після 10 років співпраці продюсер та співачка зі скандалом розійшлися.

Українська співачка Міла Нітіч протягом 10 років була підопічною продюсера Володимира Бебешка.

Втім, минулого року стало відомо, що творчий тандем розійшовся та ще й зі скандалом. У програмі "Не бреши мені" знаменитість поділилася, що скандал стався 2016 року, коли артистці не вдалося зібрати 500 глядачів на своєму концерті в Українському домі.

"Це дуже б'є по артистові, який вже багато років на сцені. У нас був "розбір польотів" і тоді він видав мені таку фразу: "Ти не Алла Пугачова!". І це був перший раз, коли я сказала, що хочу піти. На що він сказав: "Ну йди, але пісні і ім'я залишаються мені". А мені легше було поховати своє ім'я, ніж віддати йому", - розповіла співачка.

Міла Нітіч / instagram.com/mila_nitich_official

Зі свого боку Бебешко відповів, що Міла має сильні вокальні дані, назвавши її українською Вітні Г'юстон. Втім, продюсер також образив артистку.

"Вона мала зайняти статус державної співачки. Але вона мені сказала, що молода. Яка ти молода?! 30 років – стара баба і ти завжди мала вигляд на 40 років! Ти грузна!" - заявив продюсер.

Володимир Бебешко

Також він зазначив, що відтоді, як вони не працюють разом, а це чотири роки, Нітіч не написала жодного твору: "Я дав їй можливість експериментувати. Вона лінива. Я не хочу її образити, але це правда!".

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