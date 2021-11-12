Шоколадний фондан, який у вас вийде

Що може бути смачніше за ніжний десерт, з якого витікає гарячий шоколад.

Для приготування цієї страви важливо брати чорний шоколад з високим вмістом какао, оскільки загусники, яких багато в молочному аналогу, не дозволяють йому рівномірно розплавитися на водяній бані. Окрім того, начинка із фондану після випікання має витікати. Якщо ж у шоколаді міститься надто багато летицину — цього ефекту ви не отримаєте.

І ще одне важливе уточнення — не присипайте форми борошном, бо тоді десерт вийде з білим нальотом.

Інгредієнти:

чорний шоколад – 1,5 плитки;

вершкове масло — 120 г;

яйця - 4 шт;

пшеничне борошно - 2 ст.л.;

цукор - 3 ст. л. (без гірки);

какао — 1 ст. л.

Приготування:

Почати потрібно з топлення шоколаду та вершкового масла на водяній бані. Слідкуйте за тим, щоб у суміш не потрапила вода. В іншому випадку шоколад згорнеться та зіпсується.

Поки суміш вистигає до 30°С, збийте яйця з цукром до повного його розчинення і влийте в охололий шоколад. Всипте борошно і добре перемішайте. Форми для випікання змастіть вершковим маслом, притрусіть какао-порошком і заповніть їх на 2/3 тістом. Поставте до розігрітої на 180°C духовки на 10 хвилин.

Відеоверсія рецепту:

Смачного!

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