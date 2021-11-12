Шоколадный фондан, который у вас получится

Что может быть вкуснее нежного десерта, из которого вытекает горячий шоколад.

Для приготовления этого блюда важно брать черный шоколад с высоким содержанием какао, поскольку загустители, которых много в молочном аналоге, не позволяют ему равномерно расплавиться на водяной бане. Кроме того, начинка из фондана после выпекания должна вытекать. Если же в шоколаде содержится слишком много летицина — этого эффекта вы не получите.

И еще одно важное уточнение — не присыпайте формы мукой, потому что тогда десерт получится с белым налетом.

Ингредиенты:

черный шоколад — 1,5 плитки;

сливочное масло — 120 г;

яйца — 4 шт;

пшеничная мука — 2 ст.л.;

сахар — 3 ст.л. (без горки);

какао — 1 ст.л.

Приготовление:

Начать нужно с топления шоколада и сливочного масла на водяной бане. Следите за тем, чтобы в смесь не попала вода. В противном случае шоколад свернется и испортится.

Пока смесь остывает до 30°С, взбейте яйца с сахаром до полного его растворения и влейте в остывший шоколад. Всыпьте муку и хорошенько перемешайте. Формы для выпекания смажьте сливочным маслом, притрусите какао-порошком и заполните их на 2/3 тестом. Поставьте в разогретую до 180°C духовку на 10 минут.

Видеоверсия рецепта:

Приятного аппетита!

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