В Одессе псевдоминера задержали прямо у нее дома

Женщина уже дважды сообщала о ложном минировании завода.
В полицию поступило сообщение об угрозе взрыва на заводе "Краян". Никаких взрывчатых веществ или устройств, угрожающих людям, там не обнаружили. Женщину, которая сообщила о ложном минировании, задержали прямо дома.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.
Выяснилось, что задержанная 44-летняя женщина уже "минировала" этот завод. Тогда по факту ложного сообщения о готовящемся взрыве ей объявили подозрение и отправили под домашний арест.
За повторное заведомо ложное уведомление об угрозе безопасности граждан законом предусмотрено лишение свободы от 4 до 8 лет. Женщину поместили в СИЗО.
Напомним, в Харькове более 5 тысяч человек эвакуировали из-за "минирования" трех объектов. Сообщение о том, что в двух торговых центрах и художественной галерее есть взрывчатка — полиции отправили по электронной почте.
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