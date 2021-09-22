Во Львове мужчина "заминировал" дом, а сам уснул

Во Львове мужчина "заминировал" дом, а сам уснул

Мужчина не смог объяснить свой поступок.

Во Львове аноним сообщил в полицию, что в пятиэтажке — бомба. И вот-вот взорвется.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 22 сентября.

Правоохранители обследовали дом и прилегающую территорию и ничего подозрительного не нашли. Массовой эвакуации не проводили. На улицу вышли только те жители, кто уже проснулся. Впоследствии выяснилось: псевдоминер живет в этом же доме. Он крепко спал дома.

Полицейские его разбудили и отправили в участок. 35-летний мужчина был нетрезв, в содеянном сознался, но объяснить свой поступок не смог.

Новости Украины: во Львове псевдоминер сообщил о взрыве 5-этажки

Напомним, в Днепропетровской области задержали 32-летнего мужчину, который после ссоры с девушкой сообщил о заложенной взрывчатке в помещении автостанции в Терновке. Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, таким образом он пытался задержать отправление автобусов, одним из которых любимая собиралась покинуть город.

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