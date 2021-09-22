Депутаты приняли закон о доступе к инновационным лекарствам

Препараты будет покупать государство, а потому они будут дешевле.

Верховная Рада упростила закупку инновационных лекарственных средств.

За документ проголосовали 309 народных депутатов, рассказали в Сніданку з 1+1.

По новому закону, препараты будет покупать не один пациент, а на прямую с производителем будет договариваться государство. Лекарства будут дешевле на 20-50%. Также пациенты получат доступ к инновационным схемам диагностики, профилактики, лечения. Фактически принятая норма снимает огромную финансовую нагрузку из семьи больного.

Это крайне важно для пациентов, которые имеют редкие патологии, онкологии, проблемы гематологии, спинальной мышечной атрофии, а также для тех, кому по состоянию здоровья сложно иметь детей. В общем — это более двухсот заболеваний.

Аналогичный механизм закупок уже много лет действует в США, Великобритании, соседней Польше. Между тем в Украине тысячи пациентов годами ждали такую возможность.

Как сообщалось, Верховная Рада намерена ввести штрафы за реализацию лекарственных средств детям до 14 лет. Соответствующий законопроект нардепы 2 июня приняли в первом чтении. За реализацию (отпуск) лекарственных средств малолетним лицам, а также доставку лекарственных средств малолетнему лицу будет караться штрафом лицо, непосредственно осуществляющее розничную торговлю лекарственными средствами и/или доставку лекарственных средств конечному потребителю.

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