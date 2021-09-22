В Днепропетровской области девушка сожгла флаг, а ее друзья стояли рядом и смеялись

Инцидент снимали друзья девушки, а затем видео было опубликовано в соцсетях.
В Днепропетровской области несовершеннолетняя подожгла зажигалкой небольшой флажок для развлечения.
Об этом говорится в ТСН.Ранок 22 сентября.
Одна из девушек спросила у своей знакомой, почему она сжигает флаг Украины. На что та ответила, что "это не ее флаг".
Видео распространилось сетями. Героиню узнали. Она с Каменского — там учится в модельной школе.
После огласки агентство обнародовало заявление, что такое поведение ученицы недопустимое, поэтому ее сразу отчислили. В то же время есть информация, что возмущенные жители готовят обращение в полицию, чтобы несовершеннолетнюю наказали за надругательство над государственным флагом, а его родителей — за неисполнение обязанностей по воспитанию дочери.
Напомним, в Николаевской области в районной государственной администрации чиновники залатали дыру на потолке флагом Украины.