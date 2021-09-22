В Днепропетровской области девушка сожгла флаг, а ее друзья стояли рядом и смеялись

В Днепропетровской области девушка сожгла флаг, а ее друзья стояли рядом и смеялись

Инцидент снимали друзья девушки, а затем видео было опубликовано в соцсетях.

В Днепропетровской области несовершеннолетняя подожгла зажигалкой небольшой флажок для развлечения.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 22 сентября.

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Одна из девушек спросила у своей знакомой, почему она сжигает флаг Украины. На что та ответила, что "это не ее флаг".

Видео распространилось сетями. Героиню узнали. Она с Каменского — там учится в модельной школе.

После огласки агентство обнародовало заявление, что такое поведение ученицы недопустимое, поэтому ее сразу отчислили. В то же время есть информация, что возмущенные жители готовят обращение в полицию, чтобы несовершеннолетнюю наказали за надругательство над государственным флагом, а его родителей — за неисполнение обязанностей по воспитанию дочери.

Новости Украины: несовершеннолетняя подожгла государственный флаг под хохот друзей

Напомним, в Николаевской области в районной государственной администрации чиновники залатали дыру на потолке флагом Украины.

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