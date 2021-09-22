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Депутати ухвалили закон про доступ до інноваційних ліків

Депутати ухвалили закон про доступ до інноваційних ліків

Associated Press

Препарати буде купувати держава, а тому вони будуть дешевшими.

Верховна Рада спростила закупівлю інноваційних лікарських засобів.

За документ проголосували 309 народних депутатів, розповіли у Сніданку з 1+1.

За новим законом, препарати купуватиме не сам пацієнт, а на пряму із виробником буде домовлятися держава. Ліки будуть дешевшими на 20-50%. Також пацієнти матимуть доступ до інноваційних схем діагностики, профілактики, лікування. Фактично ухвалена норма знімає величезне фінансове навантаження з родини хворого.

Це надважливо для пацієнтів, які мають рідкісні патології, онкологію, проблеми гематології, спінальну м’язову атрофІю, а також для тих, кому за станом здоров’я складно мати дітей. Загалом - це понад дві сотні захворювань.

Аналогічний механізм закупівель уже багато років діє в Сполучених Штатах Америки, Великій Британії, сусідній Польщі. Тим часом в Україні тисячі пацієнтів роками чекали на таку можливість.

Як повідомлялося, Верховна Рада має намір запровадити штрафи за реалізацію лікарських засобів дітям до 14 років. Відповідний законопроєкт нардепи 2 червня ухвалили у першому читанні. За реалізацію (відпуск) лікарських засобів малолітнім особам, а також доставку лікарських засобів малолітній особі каратиметься штрафом особа, яка безпосередньо здійснює роздрібну торгівлю лікарськими засобами та/або доставку лікарських засобів кінцевому споживачу.

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