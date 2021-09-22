Народні прикмети, обряди і звичаї 22 вересня

Раніше вважалося, що це був останній період у році для збирання чарівного зілля.

22 вересня віряни та церква вшановують пiслясвято Рiздва Пресвятої Богородицi, пам'ять праведних Богоотців Йоакима та Анни. Мученика Северiана, преподобного Йосифа, ігумена Волоцького, чудотворця, знайдення i перенесення мощей святителя Феодосiя, архієпископа Чернiгiвського, преподобного Феофана, сповідника, мучеників Харитона i Стратора (Стратоника), блаженного Микити в Царгородi, спомин ІІІ Вселенського Собору.

22 вересня: церковне свято

Святий праведний Йоаким — святий праведний богоотець Ісуса Христа, чоловік Святої Анни, батько Діви Марії, матері Ісуса Христа, земний дід Ісуса з материнського боку.

Канонічні Євангелія не називають імен батьків Діви Марії. Розповідь про Святого Йоакима та Святу Анну походить із апокрифічної літератури і в основному з Протоєвангелія Якова.

Святий Праотець Йоаким походив з роду Юди і був нащадком царя Давида. Свята Анна, жінка його, була дочкою Священника Левієвого племені Матфана з Вифлеєма і матері Марії. Святі Праотці Йоаким і Анна мали власне господарство і прибутки з нього ділили на три частини: одну давали на храм Божий, другу — бідним, а з третьої жили самі. І тут, здається, навіть зайве доводити, що це були люди святого і богобоязливого життя, якщо Господь Бог обрав їх достойними бути прародичами Самого Христа.

22 вересня: народні традиції

22 вересня - це осіннє рівнодення. Воно в українській культурі - корпус уявлень про осінній час, коли довжина світлового дня у добі дорівняє довжині ночі. Ці уявлення зафіксовані в фольклорі, містичних течіях, популярній культурі тощо. Сучасні українські неоязичники вважають, що дохристиянську обрядовість осіннього рівнодення пов’язують із двома божествами: Світовидом та Авсеном (Овсеном, Таусеном).

Також читайте Осіннє рівнодення 22 вересня: що можна робити та чого краще уникати

Представники громади «Вінець Бога» підкреслюють, що святкування осіннього рівнодення пов’язане зі Світовидом і називають його при цьому іменем Сивояр. Вони дотримуються обряду Свято свічки, або Весілля Свічки – обрядового запалення вогню в домівці від освяченої свічі.

22 вересня: що варто робити

Раніше вважалося, що це був останній період у році для збирання чарівного зілля, яке мало приворотні властивості. До його складу входила калина та барвінок.

22 вересня: що категорично заборонено

Раніше заборонялося виходити на дороги, де можна було зустріти «нечистих» (плазунів).

22 вересня: українські народні прикмети

Парує туман над лісом — пішли гриби.

Якщо суцільний туман не зникає після сходу сонця, то незабаром наступить мінлива погода.

З ночі не з'явилася роса, а по пониззях немає туману — на негоду.

Якщо під час дощу павуки плетуть свої тенета — дощ невдовзі припиниться.

Читайте також:

День осіннього рівнодення: езотерики розповіли, як наповнитися енергією

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання