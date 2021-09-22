Народные приметы, обряды и обычаи 22 сентября

Ранее считалось, что это был последний период в году для сбора волшебного зелья.

22 сентября верующие и церковь чествуют послепраздник Рождества Пресвятой Богородицы, память праведных Богоотец Иоакима и Анны. Мученика Севериана, преподобного Иосифа, игумена Волоцкого, чудотворца, нахождение i перенесения мощей святителя Феодосия, архиепископа Черниговского, преподобного Феофана, исповедника, мучеников Харитона i Стратор (Стратоник), блаженного Никиты в Царгороде, память III Вселенского Собора.

22 сентября: церковный праздник

Святой праведный Иоаким — святой праведный Богоотец Иисуса Христа, человек Святой Анны, отец Девы Марии, матери Иисуса Христа, земной дед Иисуса с материнской стороны

Канонические Евангелия не называют имен родителей Девы Марии. Рассказ о Святом Иоакима и Святую Анну происходит с апокрифической литературы и в основном из Протоевангелия Иакова.

Святой Праотец Иоаким происходил из рода Иуды и был потомком царя Давида. Святая Анна, жена его, была дочерью Священника колена племени Матфана из Вифлеема и матери Марии. Святые Праотцы Иоаким и Анна имели собственное хозяйство и доходы от него делили на три части: одну давали на храм Божий, вторую — бедным, а с третьей жили сами. И здесь, кажется, даже излишне доказывать, что это были люди святого и богобоязненного жизни, если Господь Бог избрал их достойными быть прародителем Самого Христа.

22 сентября: народные традиции

22 сентября — это осеннее равноденствие. Оно в украинской культуре — корпус представлений об осеннем времи, когда длина светового дня в сутках приравняет длине ночи. Эти представления зафиксированы в фольклоре, мистических течениях, популярной культуре и тому подобное. Современные украинские неоязычники считают, что дохристианскую обрядность осеннего равноденствия связывают с двумя божествами: Световида и Авсень (Овсень, Таусень).

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Представители общины «Венец Бога» подчеркивают, что празднование осеннего равноденствия связано со Световидом и называют его при этом именем Сивояр. Они придерживаются обряда Праздник свечи, или Женитьба Свечи — обрядового зажжение огня в доме от освященной свечи.

22 сентября: что следует делать

Ранее считалось, что это был последний период в году для сбора волшебного зелья, которое должно приворотные свойства. В его состав входила калина и барвинок.

22 сентября: что категорически запрещено

Ранее запрещалось выходить на дороги, где можно было встретить «нечистых» (пресмыкающихся).

22 сентября: украинские народные приметы

Дымится туман над лесом — пошли грибы.

Если сплошной туман не исчезает после восхода солнца, то вскоре наступит переменчивая погода.

С ночи не появилась роса, а по низовьях нет тумана — на непогоду.

Если во время дождя пауки плетут свои сети — дождь вскоре прекратится.

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