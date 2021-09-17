Прогноз на 20-26 сентября: что руны нам предвещают

С помощью рун можно предсказать будущее.

Издавна считалось, что руны обладают магической силой и скрытым знанием. Эти тайные знания и помогают людям выбрать правильный путь.

Люди веками использовали руны как средство для предсказания будущего. Сейчас многие эксперты в области эзотерики разделяют мнение, что руны не могут дать готовых ответов на события будущего. Однако они могут помочь людям, которые находятся в сложных жизненных ситуациях, чтобы лучше понять скрытую суть вещей. Учитывая сложные значения, приписываемые каждому из 24 символов, обращение к рунам в сложных ситуациях является хорошим способом получить свежий взгляд.

Чтение отдельных рун даст вам общую картину о ситуации, которая сложилась в вашей жизни и это поможет лучше ее понять. При этом это гадания довольно простое — вам придется понять значение только одной руны.

Руны не могут дать конкретный ответ, например, "да" или "нет", однако с их помощью вы можете лучше оценить ситуацию.

Для того, чтобы узнать больше о собственном будущем, читайте прогноз на рунах на 20-26 сентября от эзотерика Елены Кузьмич.

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Руна недели "Хагалаз"

ТСН.ua

Хагалаз — это девятая руна Старшего Футарка, то есть азбуки древних викингов. В переводе оно означает "град", то есть погодное явление. Некоторые авторы связывают эту руну с богиней подземного царства Хель, который был полуживой и полумертвой или охранником мира древнегерманских богов асов и мирового дерева Геймдаллем.

Эта руна подсказывает, что каждое испытание несет в себе урок для вас, который может укрепить вашу решимость и поможет отточить опыт и мастерство. Не бойтесь принимать вызовы. Ваши враги — ваши учителя, поэтому не тратьте энергию на противостояние с некоторыми личностями. Спросите себя, почему Вам следует научиться, что двигаться дальше.

Также эта руна указывает на мистические изменения, а также терпения и испытания. Речь идет об управляемом кризисе, который ведет к завершению неприятностей и к внутренней гармонии.

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Руна недели "Петр"

ТСН.ua

Петр — это четырнадцатая руна Старшего Футарка, то есть азбуки древних скандинавов. Перевод этой руны неизвестен, но некоторые лингвисты сходятся во мнении, что это название происходит из общегерманского «грушевое дерево» (или, скорее, фруктовое дерево). Кроме того, ряд исследователей сходятся во мнении, что название этой руны происходит от имени богини Берты, а сама руна связана с женскими божествами, в частности, норнами, которые отвечают за судьбу людей. Некоторые считают, что название руны означает "кубок судьбы" или "лоно" и она связана с женским началом.

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Вы не способны сделать свой выбор, пока будете думать, что вы — игрушка в руках судьбы, — говорит эта руна.

Также в эзотерике эта руна символизирует превращение путем получения новых знаний, благодаря которым человек начинает целостно воспринимать мир и видеть суть происходящего. Она повествует о скрытых вещах и способностях, знаниях будущего и собственном пути в жизни, эволюционных изменениях, которые улучшат жизнь.

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Руна недели "Тейваз"

ТСН.ua

Тейваз — это семнадцатая руна Старшего Футарка. Она связана со скандинавским богом Тюром, богом закона, войны и предвестником побед. Название руны означает "бог" или "обладатель".

Эта руна говорит, что пора действовать смело и решительно, — и победа будет вашей. Руководствуйтесь своим опытом и умом.

Также эта карта свидетельствует о чести, правосудии, лидерстве и власти. Не забывайте об анализе, рациональность и знания о том, где находится истинная сила. Будьте готовы к самопожертвованию. Ожидайте победу и успех в любых соревнованиях или в юридических вопросах.

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