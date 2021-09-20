Админресурс, фальсификации и репрессии: как партия Путина одерживала победу на выборах

Админресурс, фальсификации и репрессии: как партия Путина одерживала победу на выборах

Медведев, Шойгу, Лавров не поздравили пропутинскую "Единую Россию", потому что партия так и не набрала 50%.

Выборы в России состоялись в атмосфере запугивания, заявил представитель Евросоюза по вопросам внешней политики Петер Стано

Об этом говорится 20 сентября в сюжете ТСН.19:30.

Он добавил, что выборов на оккупированном полуострове Крым Европа вообще никогда не признает. А также выразил обеспокоенность тем, что жителям неподконтрольных Киеву украинских территорий на Донбассе выдавали российские паспорта, чтобы они могли голосовать, увеличивая пропутинскую явку на выборах. Это, подчеркивают в ЕС, противоречит Минским соглашениям.

В свою очередь, СБУ открыла уголовное производство по факту выборов в Госдуму РФ, состоявшихся в оккупированном Крыму. Сейчас правоохранители фиксируют всех причастных к этому псевдоголосованию: как из числа представителей РФ, так и среди граждан Украины. За государственную измену им грозит лишение свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.

Окончательных результатов трехдневного парламентского волеизъявления российский Центризбирком до сих пор не обнародовал. Отложена и встреча его председателя с Путиным. Ни он, ни другие высокопоставленные — Медведев, Шойгу, Лавров — не поприветствовали накануне пропутинскую "Единую Россию". Потому несмотря на весь админресурс, многочисленные фальсификации, задержания независимых кандидатов и наблюдателей, блокировки в Интернете нежелательной информации — "Единая Россия" не набрала и 50 процентов.

Новости мира: по словам представителя Евросоюза, выборы в России состоялись в атмосфере запугивания

Напомним, выборы в Госдуму продолжались три дня — 17-19 сентября. Жители захваченных территорий Луганской и Донецкой областей, которые кроме украинского паспорта имеют еще и российский, также проголосовали.

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