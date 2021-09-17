Прогноз на 20-26 вересня: що руни нам віщують

За допомогою рун можна передбачити майбутнє.

З давніх-давен вважалося, що руни володіють магічною силою і прихованим знанням. Ці таємні знання і допомагають людям обрати правильну дорогу.

Люди століттями використовували руни як засіб для передбачення майбутнього. Нині чимало експертів у сфері езотерики поділяють думку, що руни не можуть дати готових відповідей на події майбутнього. Проте вони можуть допомогти людям, які перебувають у складних життєвих ситуаціях, щоб краще зрозуміти приховану суть речей. Враховуючи складні значення, які приписують кожному з 24 символів, звернення до рун у складних ситуаціях є хорошим способом отримати свіжий погляд.

Читання окремих рун дасть вам загальну картину про ситуацію, яка склалася у вашому житті і це допоможе краще її зрозуміти. При цьому це ворожіння досить просте - вам доведеться зрозуміти значення лише однієї руни.

Руни не можуть дати конкретну відповідь, наприклад, "так" чи "ні", проте з їх допомогою ви може краще оцінити ситуацію.

Для того, щоб дізнатися більше про власне майбутнє, читайте прогноз на рунах на 20-26 вересня від езотерикині Олени Кузьмич.

Рунічний прогноз на кохання та стосунки

Руна тижня "Гаґалаз"

ТСН.ua

Гаґалаз — це дев'ята руна Старшого Футарка, тобто абетки давніх вікінгів. У перекладі вона означає "град", тобто погодне явище. Деякі автори пов'язують цю руну з богинею підземного царства Гель, яка була напівживою і напівмертвою або з охоронцем світу давньогерманських богів асів та світового дерева Геймдаллем.

Ця руна підказує, що кожне випробування несе в собі урок для вас, який може зміцнити вашу рішучість та допоможе відточити досвід та майстерність. Не бійтеся приймати виклики. Ваші вороги - ваші вчителі, тому не витрачайте енергію на протистояння з деякими особистостями. Спитайте себе, чому вас слід навчитися, що рухатися далі.

Також ця руна вказує на містичні зміни, а також терпіння та випробування. Йдеться про керовану кризу, що веде до завершення неприємностей і до внутрішньої гармонії.

Рунічний прогноз на роботу та кар’єру

Руна тижня "Петро"

ТСН.ua

Петро - це чотирнадцята руна Старшого Футарка, тобто азбуки давніх скандинавів. Переклад цієї руни невідомий, але деякі лінгвісти сходяться на думці, що ця назва походить з загальногерманського «грушеве дерево» (або, скоріше, фруктове дерево). Крім того, ряд дослідників сходяться на думці, що назва цієї руни походити від імені богині Берти, а сама руна пов'язана з жіночими божествами, зокрема, з норнами, які відповідають за долю людей. Дехто вважає, що назва руни означає "кубок долі" або "лоно" і вона пов'язана з жіночим началом.

Також читайте Містичні руни: як ворожити на давній абетці

Ви не здатні зробити власний вибір, поки будете думати, що ви - іграшка у руках долі, - каже ця руна.

Також в езотериці ця руна символізує перетворення шляхом отримання нових знань, завдяки яким людина починає цілісно сприймати світ і бачити суть того, що відбувається. Вона оповідає про приховані речі і здатності, знання майбутнього і власного шляху в житті, еволюційні зміни, які покращать життя.

Рунічний прогноз на фінанси

Руна тижня "Тейваз"

ТСН.ua

Тейваз - це сімнадцята руна Старшого Футарка. Вона пов'язана зі скандинавським богом Тюром, богом закону, війни та передвісником перемог. Назва руни означає "бог" або "володар".

Ця руна каже, що настав час діяти сміливо і рішуче, - і перемога буде вашою. Керуйтеся своїм досвідом і розумом.

Також ця карта свідчить про честь, правосуддя, лідерство і владу. Не забувайте про аналіз, раціональність й знання про те, де перебуває істинна сила. Будьте готові до самопожертви. Очікуйте на перемогу й успіх в будь-яких змаганнях або в юридичних питаннях.

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