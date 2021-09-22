У Львові чоловік "замінував" будинок, а сам міцно заснув 

Чоловік не зміг пояснити свій вчинок.

У Львові анонім повідомив у поліцію, що у п'ятиповерхівці – бомба. І ось-ось вибухне.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 22 вересня.

Правоохоронці обстежили будинок і прилеглу територію та нічого підозрілого не знайшли. Масової евакуації не проводили. На вулицю вийшли лише ті мешканці, хто вже прокинувся. Згодом з’ясувалося: псевдомінер живе у цьому ж будинку. Він міцно спав удома.

Поліцейські його розбудили і доправили до відділку. 35-річний чоловік був нетверезим, у скоєному зізнався, але пояснити свій вчинок не зміг.

Новини України: у Львові псевдомінер повідомив про вибух 5-поверхівки

Нагадаємо, на Дніпропетровщині затримали 32-річного чоловіка, який після сварки з дівчиною повідомив про закладену вибухівку у приміщенні автостанції в Тернівці. Як повідомили у пресслужбі Нацполіції, в такий спосіб він намагався затримати відправлення автобусів, одним з яких кохана збиралася покинути місто.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання