В Одесі псевдомінерку затримали просто у неї вдома

В Одесі псевдомінерку затримали просто у неї вдома

Жінка вже двічі повідомляла про хибне мінування заводу.

До поліції надійшло повідомлення про загрозу вибуху на заводі "Краян". Жодних вибухових речовин чи пристроїв, що загрожували б людям, там не виявили. Жінку, яка повідомила про хибне мінування, затримали просто вдома.

Про таке повідомили в пресслужбі поліції Одеської області.

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З'ясувалося, що затримана 44-річна жінка вже "мінувала" цей завод. Тоді за фактом неправдивого повідомлення про підготовку вибуху, їй оголосили підозру та відправили під домашній арешт.

За повторне завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян законом передбачено позбавлення волі від 4 до 8 років. Наразі жінку помістили до СІЗО.

Нагадаємо, у Харкові понад 5 тисяч людей евакуювали через "мінування" трьох об'єктів. Повідомлення про те, що у двох торговельних центрах та мистецькій галереї є вибухівка - поліції надіслали електронною поштою.

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