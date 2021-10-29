Лопес, Мінаж, Бейонсе: зірки з найбільшими сідницями

Артистки видатні не лише своїм талантом, а й приголомшливими формами.
Голлівудські красуні зводять з розуму фанатів не лише своїми талантами, а й апетитними фігурами.
Якщо раніше великих сідниць соромилися, то зараз артистки цим пишаються і підкреслюють принади. А ті, кого природа не нагородила округлими формами, збільшують п'яту точку. Хтось годинами працює в залі, а хтось – лягає під ніж хірурга.
Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку фото зірок шоубізу з найбільшими сідницями в бікіні та в одязі.
Дженніфер Лопес
Акторка та співачка Дженіфер Лопес успішна та красива жінка. Втім, не лише її здобуткам заздрять інші. У 52-річної знаменитості – бездоганна фігура, зокрема, і сідниці. Їх зірка не соромиться показувати, як на пляжі, так і на сцені. Джей Ло каже, що її видатні форми – це генетика та результат тренувань, а не пластики.
Нікі Мінаж
Одна з головних фішок реперки Нікі Мінаж – її великі сідниці. Їх зірка підкреслює обтислим вбранням, екстраміні, або й зовсім оголює.
Cardi B
Cardi B – ще одна красуня, яка залюбки демонструє чималі сідниці. Зірка відкидає звинувачення щодо пластики і каже, що її форми – заслуга матінки-природи та занять танцями.
Кім Кардашян
Безумовно, пишні сідниці – візитівка і гордість Кім Кардашян. Свого часу американська зірка реаліті шоу своїми формами зробила справжній культ на чималу п’яту точку. Дівчата мріють про таку фігуру, а Настя Каменських навіть заспівала про "попу, как у Ким". Втім, сама знаменитість не воліє говорити, як вдалася до таких об’ємів, а от пластичні хірурги говорять, що без хірургічного втручання тут точно не обійшлося.
Бейонсе
Співачка Бейонсе підбирає концертні вбрання, аби пишна пікантна частина тіла завжди мала виграшний вигляд. Зірка точно знає, як підкреслити свої принади, а спокусливі танці ще більше підкреслюють ефект.
Ріанна
Співачка Ріанна також для багатьох стала іконою стилю та ідеалом фігури мрії. Виконавиця випускає також свою білизну Savage X Fenty, яку і сама нерідко рекламує, зайвий раз посвітивши пишними сідницями.
Мерая Кері
Фігура Мераї не менш прекрасна, як і її голос. Подейкують, що зірка вставила імпланти в сідниці, втім, більшість фанів переконані, що вони 100% натуральні.
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