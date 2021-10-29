Лопес, Мінаж, Бейонсе: зірки з найбільшими сідницями

Артистки видатні не лише своїм талантом, а й приголомшливими формами.

Голлівудські красуні зводять з розуму фанатів не лише своїми талантами, а й апетитними фігурами.

Якщо раніше великих сідниць соромилися, то зараз артистки цим пишаються і підкреслюють принади. А ті, кого природа не нагородила округлими формами, збільшують п'яту точку. Хтось годинами працює в залі, а хтось – лягає під ніж хірурга.

Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку фото зірок шоубізу з найбільшими сідницями в бікіні та в одязі.

Дженніфер Лопес

Акторка та співачка Дженіфер Лопес успішна та красива жінка. Втім, не лише її здобуткам заздрять інші. У 52-річної знаменитості – бездоганна фігура, зокрема, і сідниці. Їх зірка не соромиться показувати, як на пляжі, так і на сцені. Джей Ло каже, що її видатні форми – це генетика та результат тренувань, а не пластики.

Дженніфер Лопес / instagram.com/jlo

Нікі Мінаж

Одна з головних фішок реперки Нікі Мінаж – її великі сідниці. Їх зірка підкреслює обтислим вбранням, екстраміні, або й зовсім оголює.

Нікі Мінаж / instagram.com/nickiminaj

Cardi B

Cardi B – ще одна красуня, яка залюбки демонструє чималі сідниці. Зірка відкидає звинувачення щодо пластики і каже, що її форми – заслуга матінки-природи та занять танцями.

Cardi B / instagram.com/iamcardib

Кім Кардашян

Безумовно, пишні сідниці – візитівка і гордість Кім Кардашян. Свого часу американська зірка реаліті шоу своїми формами зробила справжній культ на чималу п’яту точку. Дівчата мріють про таку фігуру, а Настя Каменських навіть заспівала про "попу, как у Ким". Втім, сама знаменитість не воліє говорити, як вдалася до таких об’ємів, а от пластичні хірурги говорять, що без хірургічного втручання тут точно не обійшлося.

Кім Кардашян / instagram.com/kimkardashian

Бейонсе

Співачка Бейонсе підбирає концертні вбрання, аби пишна пікантна частина тіла завжди мала виграшний вигляд. Зірка точно знає, як підкреслити свої принади, а спокусливі танці ще більше підкреслюють ефект.

Бейонсе / instagram.com/beyonce

Ріанна

Співачка Ріанна також для багатьох стала іконою стилю та ідеалом фігури мрії. Виконавиця випускає також свою білизну Savage X Fenty, яку і сама нерідко рекламує, зайвий раз посвітивши пишними сідницями.

Ріанна / instagram.com/badgalriri

Мерая Кері

Фігура Мераї не менш прекрасна, як і її голос. Подейкують, що зірка вставила імпланти в сідниці, втім, більшість фанів переконані, що вони 100% натуральні.

Мерая Кері / instagram.com/mariahcarey

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