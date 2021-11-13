До України йде похолодання: синоптики дали прогноз 

Вночі очікується до -9.
Від понеділка, 15 листопада, синоптики обіцяють похолодання по всій країні.
Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.
За даними синоптиків, вдень 15 листопада стовпчики термометрів в Україні покажуть від +2 до +11 градусів, вночі очікується від -1 до +6 градусів. Опадів цього дня не очікується, буде хмарно з проясненнями.
16 листопада в Україні стане ще холодніше – вдень очікується від -1 до +10 градусів, а вночі – від +1 до - 8 градусів. Опадів також не очікується.
17 листопада вдень стовпчики термометрів покажуть від -1 до +8 градусів, вночі прогнозується від -1 до -9 градусів.
Раніше синоптики повідомили, що зима 2021-2022 в Україні буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень. Так, середня місячна температура очікується на 2-3 градуси вище норми, що відповідає початку зими. Така температура може протриматися всю зиму з короткочасним похолоданням.
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