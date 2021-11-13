Яке завтра свято – все про 14 листопада, що святкується, що не можна робити

Яке завтра свято – все про 14 листопада, що святкується, що не можна робити

14 листопада 2021 року – неділя. В цей день в 1889 році 25-річна репортерка Неллі Блай вирушила у кругосвітню подорож за маршрутом роману Жюля Верна, в неї вийшло, ще й на 8 днів швидше! Так жінка-герой з реального життя перевершила вигаданого персонажа. А в 1896 році на Ніагарському водоспаді розпочала роботу перша велика гідроелектростанція у світі – Niagara Power Station No.1, яка дала поштовх розвитку всій промисловості США.

До Нового року залишається 47 днів.

Яке завтра свято в Україні і світі

14 листопада в Україні святкують День виноградарів, виноробів та садівників. Він був запроваджений 25 вересня 2020 року Указом Президента для відзначення тяжкої праці людей, що займаються цією професією.

Цікавий факт – одне з найстаріших виноградних господарств в Україні знаходиться в Херсонській області в маєтку “Козацьке”. Саме тут в 1896 році заклали перші лози для майбутніх виноградників князя Трубецького. Правильно обраний кут насадження, сприятлива для винограду земля, а також використання інноваційних на той час технологій допомогло виноробу вже в 1900 році отримати на виставці в Парижі нагороду Гран-прі.

14 листопада День виноградарів, виноробів і садівників України / Pexels

На території сучасної України функціонує десять виноробних і виноградних господарств. Серед яких: “Don Alejandro Winery”, “Курінь”, “Маркіз де Лакарен” та інші.

Також 14 листопада святкують Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом. Його основна мета – нагадувати про постійний ріст захворюваності цукровим діабетом в усьому світі, розповідати про сучасні методи лікування та профілактики хвороби, інформувати суспільство про причини її виникнення.

Дату святкування обрали на честь дня народження канадського вченого Фредеріка Бантінга. Він разом зі своїм колегою Чарльзом Бестом 14 листопада 1922 року врятував життя 14-річному хлопцю з цукровим діабетом, провівши курс ін’єкцій інсуліну. До цього часу хворі не могли надіятися на довге життя.

Кожного року 14 листопада святкується Міжнародний день логопеда. Він був заснований в 2004 році. Логопедія – ціла наука, яка допомагає вивчити причини, механізми, структуру і симптоми різних порушень мовлення. В цей день прийнято вітати представників цієї професії.

Жартівливі свята 14 листопада:

Міжнародний день скоромовок;

День «Розслабся і сяй».

Пам’ятні дати 14 листопада

14 листопада 2020 року NASA та Space X готуються запустити на космічну станцію корабель “Dragon” / Associated Press

В цей день рік тому в Україні запроваджують "карантин вихідного дня", а NASA та Space X готуються запустити на космічну станцію корабель “Dragon”.

Календар важливих подій в Україні та світі за 14 листопада:

1832 рік – в Нью-Йорку з’являється перший в Америці трамвай;

1889 рік – репортерка “New York World”, 25-літня Неллі Блай вирушає в кругосвітню подорож за маршрутом героя роману Жюля Верна, вирішуючи довести, що жінки нічим не поступаються чоловікам;

1914 рік – в США брати Джон і Горацій Додж завершують роботу над своїм першим автомобілем, який носив назву “Old Betsy”, після проведення дорожніх випробувань на вулицях Детройта, машина була продана;

1918 рік – гетьман Скоропадський, прагнучи заручитися підтримкою Атланти, проголошує федерацію Української держави у складі майбутньої небільшовицької Росії, що спровокувало антигетьманське повстання;

1918 рік – засновано Українську Академію наук;

1920 рік – уряд УНР покидає Україну і переїжджає до Польської республіки;

1944 рік – в Києві відкривається Державний музей українського мистецтва;

1963 рік – від потужного підводного вулканічного вибуху утворюється острів Суртсей, недалеко від берегів Ісландії;

1969 рік – з мису Канаверал в штаті Флорида було запущено космічний корабель "Apollo 12" з другою експедицією для висадки на Місяць;

1989 рік – ухвалено Декларацію про визнання незаконними і злочинними репресивні акти проти народів, підданих насильницькому переселенню, та про забезпечення їхніх прав;

1994 рік – під Ла-Маншем відкрився тунель з регулярним сполученням між Лондоном і Парижем.

Яке завтра церковне свято

14 листопада - День пам'яті святих чудотворців Косми та Даміана / Pexels

14 листопада за релігійним календарем – День пам’яті святих чудотворців Косми і Даміана. Брати-близнюки жили на межі III та IV століття і були лікарями.

Народилися в Асії у родині язичників. Батько дітей помер дуже рано, тому їх вихованням зайнялася матір, Феодотія. Вона таємно від чоловіка сповідувала християнську віру. Саме Феодотія доклала чималих зусиль, щоб її діти вивчили лікарську справу.

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Існує легенда, що за сильну віру в Христа Косма і Даміан отримали від Бога дар зцілювати недуги. Тому брати були дуже відомими лікарями. За переказами, навіть після смерті їхні мощі продовжувати створювати немало чудес.

Цікаво, що, вмираючи, Косма заповів не хоронити його поряд з братом. А все через подію, яка трапилася одного дня. До братів прийшла жінка, від лікування якої відмовлялися інші лікарі. Після зцілення вона попросила Даміана взяти в неї три яйця. Чоловік так і зробив, але своїми діями спровокував засудження з боку брата.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 14 листопада

Які завтра іменини: Адріан, Хома, Кузьма, Олександр, Давид, Іван, Денис, Дмитро, Федір, Сергій, Дем'ян, Єлисавета, Юліанія.

Талісманом людей, народжених 14 листопада, є смарагд. Цей камінь був відомий і шанований ще в Стародавньому Єгипті. В давнину вірили, що він допомагає очищати воду від отрути, поглинати погані думки та дарувати спокій. Цікавий факт – вважається, що саме смарагд, разом з дванадцятьма іншими дорогоцінними каменями, прикрашав ризу первосвященника ізраїльського народу Аарона.

В цей день народилися:

1650 рік – король Англії, Вільгельм III Оранський;

1719 рік – композитор, скрипаль, батько Вольфганга Моцарта, Леопольд Моцарт;

1840 рік – французький живописець Клод Моне;

1885 рік – художниця, дизайнерка, представниця українського арт Деко, Соня Делоне;

1907 рік – шведська письменниця Астрід Ліндгрен;

1912 рік – український поет, перекладач Андрій Малишко;

1948 рік – син королеви Великобританії Єлизавети II, принц Уельський, Чарльз;

1979 рік – українська модель і акторка Ольга Куриленко.

Що не можна робити в цей день

14 листопада не можна виливати воду після купання немовляти на вулицю, інакше дитина буде цілу ніч плакати і погано спати.

Не дозволялося їсти куряче м’ясо.

Не беріться за нові справи.

Якщо ви подаєте милостиню жебракові, не можна дивитися йому в очі, бо накличете біду.

Народні прикмети і традиції

Якщо в ніч на 14 листопада перед будинком нявкає кішка, чекайте на радісну подію / Pexels

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

Якщо в ніч на 14 листопада перед будинком нявкає кішка, чекайте на радісну подію.

Якщо у вас виникла несподівана ідея в цей день, вона змінить ваше життя на краще.

Дивилися, який сьогодні день: якщо пішов сніг, навесні чекали на сильну повінь.

Якщо на дорозі багато бруду, до середини зими не буде морозів.

На деревах ще залишається листя – цього дня наступного року вже буде морозна погода.

Теплий день на м’яку зиму.

Якщо на річках та озерах з’явився лід, потепління вже не буде.

14 листопада обов'язково молилися святим Космі і Даміану за здоров’я всіх членів сім’ї та мир в домі. Перед весіллям дівчата просили їх про міцне і щасливе сімейне життя.

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