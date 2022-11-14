Астрологічний прогноз на 14 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для будь-яких починань – вони обіцяють бути винятково вдалими, щоправда, працювати над ними потрібно лише спільно – індивідуальна робота виявиться набагато менш продуктивною. Можна вирішувати важливі – і великомасштабні – фінансові питання та ухвалювати серйозні рішення – як у професійному, так і в особистому житті.

Символ дня: колісниця.

Стихія дня: Дерево.

Енергетика дня активний день.

Щасливий день: 3.

Щасливий колір дня: бордовий, бузковий, фіолетовий.

Щасливе каміння дня: авантюрин, олександрит, обсидіан.

За яку частину тіла відповідає: печінка.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, минають легко, швидко та без наслідків, особливо якщо одразу ж – за перших симптомів – звернутися до лікаря.

Сни дня: сни нинішньої ночі не є віщими і не несуть серйозної інформації, тому на них можна не звертати уваги.

Стрижка дня: стрижка, зроблена цього дня, принесе як красу, так і матеріальний добробут.

Афоризм дня: "У слові "команда" немає букви "я" (американський актор та письменник Джордж Карлін).

Ангел-охоронець дня: Асфер допомагає перемагати зло.

Магія та містика дня: можна ворожити – зірки дадуть відповіді на будь-які запитання.

Табу дня: необхідно уникати всього, що може негативно вплинути на печінку – насамперед алкоголю, лікарських препаратів, а також жирної – смаженої та жирної – їжі.

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