Фінансовий гороскоп на листопад 2022 року

Обставини та ситуації вимагатимуть значного терпіння, оскільки доведеться багато й наполегливо працювати над ув'язуванням різних та дуже важливих деталей. Несприятливий період для починань, запуск нового бізнесу. По можливості накопичуйте цінну інформацію, акумулюйте фінансові кошти.

Перша декада листопада несе у собі важкі енергії, що з осіннім коридором затемнень і зміною фаз руху Марса. Це час спотвореного уявлення про те, що відбувається у світі та у своєму навколишньому просторі. Багато хто відчуватиме на собі обмеження в ресурсах, що може стати причиною значних емоційних переживань.

Ретроградний Марс у Близнюках перешкоджає зовнішній соціальній активності, гальмує розвиток будь-яких процесів. Приготуйтеся чекати – то одного, то іншого. Але енергії цього транзиту сприяють поновленню зв'язків із старими колегами та давніми діловими партнерами. Застоявшись справи і проекти можна зрушити з нерухомої точки.

У другій декаді листопада з'явиться значно більше можливостей для успішної професійної діяльності, з'явиться більше можливостей для заробітку, вирішення фінансових проблем. Особливо сприятливий період – з 12 по 18 листопада, тому заздалегідь продумайте плани на місяць і з огляду на планетарні впливи використовуйте час найбільш ефективно.

Третя декада місяця принесе цілющі енергії, загальний психологічний клімат покращиться, що сприятиме продуктивній роботі в колективах, здоровим партнерським взаєминам та гарному настрою. Молодий місяць у Стрільці 24 листопада скине негативні програми попереднього періоду, стане точкою відліку нового циклу, який буде набагато позитивнішим.

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ОВЕН

Ви можете відчувати занепокоєння, може здаватися, що ви втрачаєте мету і сенс життя, все розвалюється і руйнується. Але йдеться лише про завершення певного життєвого етапу. Мине трохи часу, і виникнуть нові цілі, в житті з'явиться оновлений зміст. Розплатіться з боргами, позбавтеся безперспективних зв'язків, поспілкуйтеся з колишніми колегами. Можливо, настав час пошукати ресурси та відповіді на важливі питання, в минулому.

ТЕЛЕЦЬ

Швидше за все, за натхнення, що охопило вас, ви відразу зрозумієте, що це — ваше майбутнє. Ви можете виявити, що деякі з ваших давніх задумів виявилися не дуже успішними і тягнуться жалюгідне існування. Розлучіться з ними, адже незабаром настане нова фаза вашого життя — там будуть нові ідеї, прагнення, можливості. Навіщо обтяжувати їх минулими помилками? До кінця місяця ви відчуєте себе вільним та повним оптимізму.

БЛИЗНЯТА

Прислухайтеся до ознак нового у вашому житті. Це може бути просто ідея, а може бути зустріч із важливою людиною. У першій декаді листопада бажано не приймати жодних важливих рішень – зачекайте до кінця місяця та постарайтеся, щоб ваше рішення враховувало те нове, що починає проявляти себе у вашому житті. Після молодика 24 листопада не відмовляйтеся від нових перспективних пропозицій – вони принесуть добрий прибуток.

РАК

Не піддавайтеся зневірі та втомі в першій декаді місяця. Може виникнути сильне бажання розпочати щось нове, проте слід пам'ятати, що зараз не час для цього. Те, що захопить вашу уяву в листопаді, навряд чи виявиться довговічним та прибутковим. Цілком можливо, що до кінця місяця (після молодика 24 листопада) ви вже зрозумієте, що на вас чекає наступного року, і з цікавістю поринете у своє майбутнє ще до завершення цього року.

ЛЕВ

Протягом місяця ви особливо виразно відчуєте, що ваше життя сповільнюється і якийсь його етап підходить до завершення. Цілком ймовірно, що доводиться розлучатися з багатьма справами та людьми, але з іншого боку, ви сповнені ідей та оптимізму, вам хочеться негайно щось зробити. Тож використовуйте свій запас оптимізму для того, щоб радісно, з легким серцем віддати іншим людям те, що їм потрібніше, ніж вам, і залишити в минулому те, що для вас уже марне.

ДІВА

Ваше становище на роботі може бути дещо двозначним, оскільки, з одного боку, у вашому професійному житті завершується певний етап. Відпочиньте, накопичіть сили, обміркуйте свої перспективи. Наведіть порядок у справах, згадайте, кому ви щось заборгували, і докладіть зусиль, щоб роздати борги. Цього місяця важливо все розставити на свої місця. Не поспішайте купувати щось нове.

ТЕРЕЗИ

Гарний місяць для того, щоб від слів перейти до справи, від теорії — до практики і зробити щось реальне заради високих ідеалів. Використовуйте свої аналітичні здібності для того, щоб обміркувати і зіставити всі досягнення та невдачі циклу, що завершується. На даний момент важливо не піддаватися емоціям і об'єктивно підбити підсумок, подумати, що ще ви можете зробити, щоб віддати минулому те, що ви не збираєтеся брати з собою в майбутнє.

СКОРПІОН

Ви впораєтеся з завданнями цього місяця найбільш успішно, якщо маєте якийсь духовний досвід. Якщо ж такого досвіду у вас немає, то, можливо, настав час отримати його, прислухавшись, чого саме прагне ваша душа. Відмовтеся від того, що заважає вам розвиватися та рухатися вперед. Не треба прагнути заглянути за обрій або залишати щось про запас. Беріться за те, що під рукою і дійте, не поспішаючи і ґрунтовно.

СТРІЛЕЦЬ

Проявіть максимум уваги до своїх майнових та фінансових питань. Цілком можливо, що плановані покупки та фінансові вкладення, справи, якими ви найбільше зайняті зараз, недовговічні та малоприбуткові. І все ж таки зараз важливо проявити максимум здібностей, показати себе з найкращого боку. Так чи інакше, це виявиться важливим для вашого майбутнього. Гарний час для роботи з іноземцями, співпраці з великими міжнародними компаніями.

КОЗОРІГ

Вас може турбувати невизначеність, ви ясно розумієте, що багато зараз завершується, але ще не знаєте, що чекає попереду. Розслабтеся та дозвольте проблемним ситуаціям вирішитись без вашого втручання. Віддавайте, не шкодуючи, все, що ви можете віддати іншим людям, будьте мудрі та поблажливі. Натомість ви отримаєте набагато більше вже до кінця місяця. Не починайте нічого нового, проте дайте собі можливість досхочу помріяти.

ВОДОЛІЙ

Ви відчуєте, що зможете багато чого змінити в житті. Однак час для цього ще не настав. Відмовтеся від непотрібних вам речей та тривожних думок. Відкладіть усі важливі справи до найкращих часів. Ви можете все ретельно спланувати, зважити та прорахувати. А ось робити реальні дії та вкладати гроші зараз не варто. Попереду у вас ще буде нагода почати задуману вами справу. Цей місяць вдалий для людей творчих професій.

РИБИ

Місяць, коли потрібно прийняти деякі обмеження і тоді ви зможете досягти спокою та стабільності. Скористайтеся цим періодом для того, щоб зміцнити своє здоров'я – це ж необхідний ресурс, щоб заробляти. Намагайтеся відпочити, набратися сил, перегляньте свій раціон. Для вирішення грошових проблем використовуйте свою сильну інтуїцію, а також зверніться до старих знайомих, давніх партнерів або колишніх коханих.

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