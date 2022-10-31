Финансовый гороскоп на ноябрь 2022 года

Месяц приобретения нового жизненного опыта. Необходимо завершить как можно больше дел за исключением тех, которые имеют более чем двухлетний цикл развития.

Обстоятельства и ситуации потребуют значительного терпения, поскольку придется много и упорно работать над увязыванием различных и очень важных деталей. Неблагоприятный период для начинаний, запуска нового бизнеса. По возможности, накапливайте ценную информацию, аккумулируйте финансовые средства.

Первая декада ноября несет в себе тяжелые энергии, что обусловлено осенним коридором затмений и сменой фаз движения Марса. Это время искаженного представления о происходящем в мире и в своем окружающем пространстве. Многие испытают на себе ограничение в ресурсах, что может стать причиной значительных эмоциональных переживаний.

Ретроградный Марс в Близнецах препятствует внешней социальной активности, тормозит развитие любых процессов. Приготовьтесь ждать - то одного, то другого. Но энергии этого транзита благоприятствуют возобновлению связей со старыми коллегами и давними деловыми партнерами. Застоявшиеся дела и проекты можно сдвинуть с неподвижной точки.

Во второй декада ноября появится значительно больше возможностей для успешной профессиональной деятельности, появится больше возможностей для заработка, решения финансовых проблем. Особенно благоприятный период – с 12 по 18 ноября, поэтому заранее продумайте планы на месяц и, учитывая планетарные влияния, используйте время наиболее эффективно.

Третья декада месяца принесет исцеляющие энергии, общий психологический климат улучшится, что будет способствовать продуктивной работе в коллективах, здоровым партнерским взаимоотношениям и хорошему настроению. Новолуние в Стрельце 24 ноября сбросит негативные программы предыдущего периода, станет точкой отсчета нового цикла, который будет намного позитивнее.

Больше об астрологии вы можете найти на YouTube-канале астролога Марины Скади (Марины Соколовой).

ОВЕН

Вы можете испытывать беспокойство, может казаться, что вы теряете цель и смысл жизни, все разваливается и рушится. Но речь идет лишь о завершении определенного жизненного этапа. Пройдет немного времени, и возникнут новые цели, в жизни появится обновленный смысл. Расплатитесь с долгами, избавьтесь от бесперспективных связей, пообщайтесь с бывшими коллегами. Возможно, пришло время поискать ресурсы и ответы на важные вопросы, в прошлом.

ТЕЛЕЦ

Скорее всего, по охватившему вас вдохновению вы сразу поймете, что это - ваше будущее. Вы можете обнаружить, что некоторые из ваших давних замыслов оказались не очень успешными и влачат жалкое существование. Расстаньтесь с ними, ведь очень скоро наступит новая фаза вашей жизни - там будут новые идеи, стремления, возможности. Зачем же отягощать их прошлыми ошибками? К концу месяца вы почувствуете себя свободным и полным оптимизма.

БЛИЗНЕЦЫ

Прислушивайтесь к признакам нового в вашей жизни. Это может быть просто идея, а может быть встреча с важным человеком. В первой декаде ноября желательно не принимать никаких важных решений – подождите до конца месяца и постарайтесь, чтобы ваше решение учитывало то новое, что начинает проявлять себя в вашей жизни. После новолуния 24 ноября не отказывайтесь от новых перспективных предложений – они принесут хорошую прибыль.

РАК

Не поддавайтесь унынию и усталости в первой декаде месяца. Может возникнуть сильное желание начать что-то новое, однако следует помнить, что сейчас не время для этого. То, что захватит ваше воображение в ноябре, вряд ли окажется долговечным и прибыльным. Вполне возможно, что к концу месяца (после новолуния 24 ноября) вы уже поймете, что вас ждет в следующем году, и с интересом окунетесь в свое будущее еще до завершения этого года.

ЛЕВ

В течение месяца вы особенно отчетливо почувствуете, что ваша жизнь замедляется и какой-то ее этап подходит к завершению. Вполне вероятно, что приходится расставаться со многими делами и людьми, но с другой стороны, вы полны идей и оптимизма, вам хочется немедленно что-нибудь предпринять. Так используйте свой запас оптимизма для того, чтобы радостно, с легким сердцем, отдать другим людям то, что им нужнее, чем вам, и оставить в прошлом то, что для вас уже бесполезно.

ДЕВА

Ваше положение на работе может быть несколько двусмысленным, поскольку, с одной стороны, в вашей профессиональной жизни завершается определенный этап. Отдохните, накопите сил, обдумайте свои перспективы. Наведите порядок в делах, вспомните, кому вы что-нибудь задолжали, и приложите усилия для того, чтобы раздать долги. В этом месяце важно все расставить по своим местам. Не спешите приобретать что-нибудь новое.

ВЕСЫ

Хороший месяц для того, чтобы от слов перейти к делу, от теории - к практике и сделать что-нибудь реальное ради высоких идеалов. Используйте свои аналитические способности для того, чтобы обдумать и сопоставить все достижения и неудачи завершающегося цикла. На данный момент важно не поддаваться эмоциям и объективно подвести итог, подумать, что еще вы можете сделать, чтобы отдать прошлому то, что вы не собираетесь брать с собой в будущее.

СКОРПИОН

Вы справитесь с задачами этого месяца наиболее успешно, если обладаете каким-либо духовным опытом. Если же такого опыта у вас нет, то, возможно, настало время получить его, прислушавшись, к чему именно стремится ваша душа. Откажитесь от того, что мешает вам развиваться и двигаться вперед. Не надо стремиться заглянуть за горизонт или оставлять что-нибудь впрок. Беритесь за то, что под рукой и действуйте, не спеша и основательно.

СТРЕЛЕЦ

Проявите максимум внимания к своим имущественным и денежным вопросам. Вполне может быть, что планируемые покупки и финансовые вложения, дела, которым вы больше всего заняты сейчас, недолговечны и малоприбыльны. И все же сейчас важно проявить максимум способностей, показать себя с самой лучшей стороны. Так или иначе, это окажется важным для вашего будущего. Хорошее время для работы с иностранцами, сотрудничества с крупными международными компаниями.

КОЗЕРОГ

Вас может беспокоить неопределенность, вы ясно понимаете, что многое сейчас завершается, но еще не знаете, что ждет впереди. Расслабьтесь и позвольте проблемным ситуациям разрешиться без вашего вмешательства. Отдавайте, не жалея, все, что вы можете отдать другим людям, будьте мудры и снисходительны. Взамен вы получите гораздо больше уже к концу месяца. Не начинайте ничего нового, однако дайте себе возможность вволю помечтать.

ВОДОЛЕЙ

Вы почувствуете, что сможете многое изменить в жизни. Однако время для этого еще не пришло. Откажитесь от ненужных вам вещей и тревожных мыслей. Отложите все важные дела до лучших времен. Вы можете все тщательно спланировать, взвесить и просчитать. А вот предпринимать реальные действия и вкладывать деньги сейчас не стоит. Впереди у вас еще будет удачный случай начать задуманное вами дело. Этот месяц хорош для людей творческих профессий.

РЫБЫ

Месяц, когда нужно принять некоторые ограничения и тогда вы сможете достичь спокойствия и стабильности. Воспользуйтесь этим периодом для того, чтобы укрепить свое здоровье – это же необходимый ресурс, для того, чтобы зарабатывать. Постарайтесь отдохнуть, набраться сил, пересмотрите свой рацион. Для решения денежных проблем используйте свою сильную интуицию, а также обратитесь к старым знакомым, давним партнерам или бывшим возлюбленным.

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