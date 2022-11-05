Більшість одеситів підтримали демонтаж пам’ятника Катерині II - мер

В Одесі більшість містян підтримали демонтаж пам’ятника "Засновникам Одеси".

Про це у Facebook повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.

"Отже, голосування на платформі "Соціально активний громадянин", присвячене подальшій долі пам'ятника Засновникам Одеси (Катерині II), завершено. Більшість одеситів, що проголосували, підтримали ідею демонтажу пам'ятника з Катерининської площі", - повідомив він.

За словами Труханова, наступний крок – винесення питання на найближчу сесію міської ради.

"Зі свого боку я вже звернувся до профільної комісії міськради з проханням провести засідання та підготувати відповідний проєкт рішення. Переконаний, що результати вільного голосування на платформі "Соціально активний громадянин" будуть враховані депутатами міської ради, за якими залишається ухвалення остаточного рішення", - зазначив він.

Труханов наголосив, що особисто він голосуватиме за демонтаж пам'ятника та перенесення його до парку Імперського та Радянського минулого, про ідею створення якого розповідав кілька місяців тому.

Зазначимо, влітку було зареєстровано петицію щодо пам’ятника "Засновникам Одеси", більше відомого як пам’ятник Катерині ІІ, де пропонувалося його знесення. Президент України Володимир Зеленський звернувся до міської ради Одеси з проханням розглянути пропозицію про знесення пам’ятника російській імператриці Катерині ІІ. Міський голова Одеси Геннадій Труханов у серпні заявляв, що виступає проти знесення пам'ятника Катерині II.

Нагадаємо, на днях в Одесі на голову пам'ятника російський імператриці Катерині ІІ одягнули червоний ковпак ката та прикріпили до руки статуї зашморг з мотузки. Невідомі в Одесі нагадали, як саме Катерина ІІ ставилася до України та її громадян - як кат.

Читайте також: