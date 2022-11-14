Астрологический прогноз на 14 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день благоприятен для любых начинаний – они обещают быть исключительно удачными, правда, работать над ними нужно только сообща – индивидуальная работа окажется гораздо менее продуктивной. Можно решать важные – и крупномасштабные – финансовые вопросы и принимать серьезные решения – как в профессиональной, так и в личной жизни.

Символ дня: колесница.

Стихия дня: Дерево.

Энергетика дня: активный день.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: бордовый, лиловый, фиолетовый.

Счастливые камни дня: авантюрин, александрит, обсидиан.

За какую часть тела отвечает: печень.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят легко, быстро и без последствий, особенно если сразу же – при первых симптомах – обратиться к врачу.

Сны дня: сны нынешней ночи не являются вещими и не несут в себе серьезную информацию, поэтому на них можно не обращать внимания.

Стрижка дня: стрижка, сделанная в это день, принесет не только красоту, но и материальное благополучие.

Афоризм дня: "В слове "команда" нет буквы "я" (американский актер и писатель Джордж Карлин).

Ангел-хранитель дня: Асфэр – помогает побеждать зло.

Магия и мистика дня: можно гадать – звезды дадут ответы на любые вопросы.

Табу дня: необходимо избегать всего, что может негативно повлиять на печень – прежде всего алкоголя, лекарственных препаратов, а также жирной – жареной и жирной – пищи.

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