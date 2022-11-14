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Астрологический прогноз на 14 ноября

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
11
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 14 ноября

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день благоприятен для любых начинаний – они обещают быть исключительно удачными, правда, работать над ними нужно только сообща – индивидуальная работа окажется гораздо менее продуктивной. Можно решать важные – и крупномасштабные – финансовые вопросы и принимать серьезные решения – как в профессиональной, так и в личной жизни. 

Символ дня: колесница. 

Стихия дня: Дерево. 

Энергетика дня: активный день. 

Счастливое число дня: 3. 

Счастливый цвет дня: бордовый, лиловый, фиолетовый. 

Счастливые камни дня: авантюрин, александрит, обсидиан. 

За какую часть тела отвечает: печень. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят легко, быстро и без последствий, особенно если сразу же – при первых симптомах – обратиться к врачу. 

Сны дня: сны нынешней ночи не являются вещими и не несут в себе серьезную информацию, поэтому на них можно не обращать внимания. 

Стрижка дня: стрижка, сделанная в это день, принесет не только красоту, но и материальное благополучие. 

Афоризм дня: "В слове "команда" нет буквы "я" (американский актер и писатель Джордж Карлин). 

Ангел-хранитель дня: Асфэр – помогает побеждать зло. 

Магия и мистика дня: можно гадать – звезды дадут ответы на любые вопросы. 

Табу дня: необходимо избегать всего, что может негативно повлиять на печень – прежде всего алкоголя, лекарственных препаратов, а также жирной – жареной и жирной – пищи.

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Дата публикации
Просмотры
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