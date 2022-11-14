На выборах президента Словении впервые победила женщина

Ранее новый президент Наташа Пирц Мусар представляла бывшую первую леди США Меланию Трамп по делам на территории страны.

В Словении на выборах президента победила либеральная правозащитница Наташа Пирц Мусар, ставшая первой женщиной президентом страны.

Об этом сообщает AP.

После подсчета почти всех голосов в местной избирательной комиссии сообщили, что Пирц Мусар опередила бывшего министра иностранных дел Словении Анже Логар. Пирц Мусар получил 54% против 46% у соперницы.

Победительница уже заявила, что направит все свои усилия в должности, чтобы преодолеть раскол между левыми и правыми силами в стране. Также она хочет, чтобы словенцы начали диалог между собой для преодоления проблем в стране.

Ранее Пирц Мусар представляла бывшую первую леди США Меланию Трамп по делам на территории страны.

Она должна вступить в должность 23 декабря, когда закончится мандат нынешнего президента Словении Борута Пахора.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия и Словения согласовали передачу Украине 28 танков M-55S по "круговой" схеме.

Кроме того, мы ранее сообщали, что министерша иностранных дел Словении Таня Файон посетила Украину.

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