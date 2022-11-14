Россия пыталась устроить диверсию на трубопроводе в Атлантическом океане — СМИ

Великобритания в октябре усилила безопасность трубопровода через Антлантический океан, поскольку Россия готовила на нем диверсию.

Об этом сообщает издание Express.

Правительство Великобритании получило от своей разведки информацию, что россияне начали уделять много внимания трубопроводу через Атлантический океан.

Источники в Министерстве обороны пояснили, что не могут раскрыть детали мер, задействованных для защиты нефтебазы и ее сотрудников.

По словам источников издания, правительство направило в остров специальную группу безопасности, которая проводит круглосуточное патрулирование нефтебазы на острове.

"Хотя источники не раскрывают, какие конкретно меры безопасности были приняты, считается, что они были сосредоточены на возможности подводного саботажа со стороны российских водолазов или небольших дистанционно управляемых морских беспилотников, которые запускаются с подлодки", — пишет издание.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ обвинила британских военных в подрыве "Северных потоков".

Кроме того, мы ранее сообщали, что Путин предлагает Турции стать газовым хабом и площадкой для формирования цен.

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