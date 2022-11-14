В ОП рассказали, что может спасти Россию от краха

Подоляк уверен: Путин уже проиграл, а любые его попытки спасти ситуацию только откладывают неизбежно.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что спасти Россию от краха может только внутренняя трансформация и полный вывод войск из Украины.
Об этом он написал в Twitter.
По мнению Подоляка, Россия должна осознать, что для нее экзистенциальную угрозу несет не поражение, а продолжение войны.
"Путин уже проиграл: мобилизация или уход на левый берег откладывает неизбежное. Спасти России в исторической перспективе может только внутренняя трансформация и полный вывод войск из Украины", — подчеркнул советник главы ОП.
Ранее Михаил Подоляк рассказал, что сейчас на Луганском и Донецком направлениях крайне тяжелая ситуация.
Читайте также:
- "Это произойдет": Подоляк объяснил, когда РФ созреет до переговоров и полного вывода войск из Украины
- Режим Путина посыпался: Подоляк говорит, что общество в России видит начало конфликта в окружении президента
- "Но зачем это Украине?": на Банковой разоблачили, почему на самом деле РФ умоляет о переговорах