В ОП рассказали, что может спасти Россию от краха

Подоляк уверен: Путин уже проиграл, а любые его попытки спасти ситуацию только откладывают неизбежно.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что спасти Россию от краха может только внутренняя трансформация и полный вывод войск из Украины.

Об этом он написал в Twitter.

По мнению Подоляка, Россия должна осознать, что для нее экзистенциальную угрозу несет не поражение, а продолжение войны.

"Путин уже проиграл: мобилизация или уход на левый берег откладывает неизбежное. Спасти России в исторической перспективе может только внутренняя трансформация и полный вывод войск из Украины", — подчеркнул советник главы ОП.

Ранее Михаил Подоляк рассказал, что сейчас на Луганском и Донецком направлениях крайне тяжелая ситуация.

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