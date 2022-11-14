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В ОП розповіли, що може врятувати Росію від краху

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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В ОП розповіли, що може врятувати Росію від краху

Фото: Getty Images

Подоляк певен: Путін уже програв, а будь-які його спроби врятувати ситуацію лише відтерміновують неминуче.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що врятувати Росію від краху може тільки внутрішня трансформація і повне виведення військ з України.

Про це він написав у Тwitter.

На думку Подоляка, Росія має усвідомити, що для неї екзистенційну загрозу несе не не поразка, а продовження війни.

"Путін уже програв: мобілізація чи відхід на лівий берег відстрочує неминуче. Врятувати Росії в історичній перспективі може лише внутрішня трансформація і повне виведення військ з України", — наголосив радник голови ОП.

Раніше Михайло Подоляк розповів, що зараз на Луганському та Донецькому напрямках вкрай важка ситуація.

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Дата публікації
Перегляди
388
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